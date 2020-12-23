حمدالله يقيم حفل عشاء للاعبي النصر بمنزله على شرف سلطان الغنام 

نواف السالم (صدى):
أقام المغربي عبدالرازق حمدالله، حفل عشاء لنجوم النصر، اليوم الاربعاء، على شرف زميله بالفريق سلطان الغنام، وجاء ذلك بعد الأزمة التي حدثت بين لاعبي النصر مؤخرًا.
ويسعى " حمدالله " لتهدئة الأجواء داخل النصر والتخلص من المشاحنات التي حدثت في الفترة الماضية.
وكان فريق النصر فاز على مضيفه الباطن، بثنائية مقابل هدف، في المباراة الأخيرة، ضمن الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن حمدالله قد اشتبك مع زميله سلطان الغنام خلال مباراة النصر أمام الرائد، الأربعاء الماضي، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ما عرّض النجم المغربي للعديد من الانتقادات.