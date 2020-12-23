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توجيه من "الشؤون الإسلامية" بشأن خطبة الجمعة المقبلة 

Time منذ 49 دقيقة
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توجيه من "الشؤون الإسلامية" بشأن خطبة الجمعة المقبلة 

الرياض (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10/ 5/ 1442هـ بعموم مناطق المملكة للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها، وحرمة تعاطيها.

ويتضمن موضوع الخطبة " أهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مروجيها، وذلك لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد ".

وكان وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تحدث عن تفاصيل طي قيد بعض خطباء الجمعة في عدد من المناطق بالمملكة.

وقال " آل الشيخ "، خلال حواره عبر قناة " العربية "، إن طي قيد بعض الخطباء لا يعني انتماءهم لجماعة الإخوان أو التشبع بأفكارها، لكن القرار يأتي لعدم تنفيذهم توجيهات الوزارة أو التباطؤ في نشر بيان هيئة كبار العلماء حول خطر فئة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببيوت الله والخطباء الذين تتوفر فيهم الشروط، مبينا أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الطلبات لشغل هذه المواقع من خريجي الكليات الشرعية وحاملي الماجستير في العلوم الشرعية.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
موضوع فعلا في مكانه حيث ينشط مروجي المخدرات اثناء الامتحانات المدرسية
ابوبدر
الابرة اللي يطزوننا بها ماغيرها
احمد
ماجد اسطوره جاب 12 كاس عالم و22 بطوله خليج و30 بطوله عرب اقول استحوا بس بعهده بطولات النصر 11 والزعيم 18 مع العلم السلومي الداج وضمك والنجمه وكوره متخلفه وخارجيا هو صفر وكاس اسيا على الصين المتخلفه كرويا وهدف الاول النفيسه الشاطر صح مع الاعلام وطقها بالراس واغلب اهدافه بلنتيات وتمثيل الراهب والسهلاوي اعترفوا وهم فريق البلنتيات بالسعوديه فريق الفقر ونونو وبطيخ ولكن اخلاقه قمة للامانه والله يوفقه وسلامتكم
احمد
ماجد اسطوره جاب 12 كاس عالم و22 بطوله خليج و30 بطوله عرب اقول استحوا بس بعهده بطولات النصر 11 والزعيم 18 مع العلم السلومي الداج وضمك والنجمه وكوره متخلفه وخارجيا هو صفر وكاس اسيا على الصين المتخلفه كرويا وهدف الاول النفيسه الشاطر صح مع الاعلام وطقها بالراس واغلب اهدافه بلنتيات وتمثيل الراهب والسهلاوي اعترفوا وهم فريق البلنتيات بالسعوديه فريق الفقر ونونو وبطيخ ولكن اخلاقه قمة للامانه والله يوفقه وسلامتكم
المهم
الله يرحمك با متعب

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