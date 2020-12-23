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الصحة: أكثر من 500 ألف شخص سجلوا للحصول على اللقاح

Time منذ ساعة
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الصحة: أكثر من 500 ألف شخص سجلوا للحصول على اللقاح

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 500 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عامًا; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40.

بالإضافة إلى من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
موضوع فعلا في مكانه حيث ينشط مروجي المخدرات اثناء الامتحانات المدرسية
ابوبدر
الابرة اللي يطزوننا بها ماغيرها
احمد
ماجد اسطوره جاب 12 كاس عالم و22 بطوله خليج و30 بطوله عرب اقول استحوا بس بعهده بطولات النصر 11 والزعيم 18 مع العلم السلومي الداج وضمك والنجمه وكوره متخلفه وخارجيا هو صفر وكاس اسيا على الصين المتخلفه كرويا وهدف الاول النفيسه الشاطر صح مع الاعلام وطقها بالراس واغلب اهدافه بلنتيات وتمثيل الراهب والسهلاوي اعترفوا وهم فريق البلنتيات بالسعوديه فريق الفقر ونونو وبطيخ ولكن اخلاقه قمة للامانه والله يوفقه وسلامتكم
احمد
ماجد اسطوره جاب 12 كاس عالم و22 بطوله خليج و30 بطوله عرب اقول استحوا بس بعهده بطولات النصر 11 والزعيم 18 مع العلم السلومي الداج وضمك والنجمه وكوره متخلفه وخارجيا هو صفر وكاس اسيا على الصين المتخلفه كرويا وهدف الاول النفيسه الشاطر صح مع الاعلام وطقها بالراس واغلب اهدافه بلنتيات وتمثيل الراهب والسهلاوي اعترفوا وهم فريق البلنتيات بالسعوديه فريق الفقر ونونو وبطيخ ولكن اخلاقه قمة للامانه والله يوفقه وسلامتكم
المهم
الله يرحمك با متعب

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