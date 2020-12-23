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بالفيديو.. "الخثلان" يوضح أجر الوضوء بالماء البارد في الشتاء

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "الخثلان" يوضح أجر الوضوء بالماء البارد في الشتاء

عادل الحربي (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أجر الوضوء بالماء البارد في الشتاء مع وجود الماء الدافئ.

وقال " الخثلان ":" ليس للإنسان أن يتقصد المشقة من أجل الحصول على الأجر، فطلب المشقة ليس مقصودا شرعا لكنه إذا آتى الإنسان بغير قصد يؤجر ويثاب عليه ".

وكان " الخثلان "، كشف عن حكم اشتراط المرأة على الزوج عدم الزواج عليها، أو تأخير الإنجاب وعدم تتابع الحمل.

وقال الخثلان، إن اشتراط المرأة على الرجل الا يتزوج عليها صحيح بحسب الفقهاء، ولكن إذا أراد الزوج أن يتزوج ثانية فله ذلك، وتستفيد المرأة من هذا الشرط في حقها في طلب الفسخ مباشرة من غير بذل عوض، مضيفًا أن هذا الشرط لا يعني تحريم ما حله الله.

وتابع أنه بالنسبة لشرط تأخير الإنجاب فيكون بالتفاهم بين الطرفين، وهو ليس منعًا للإنجاب، إنما تأخيره بسبب مصالح معينة مثل الدراسة أو غير ذلك، وهو أمر لا بأس به ما دام ليس منعًا للإنجاب إنما تنظيمًا له.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
موضوع فعلا في مكانه حيث ينشط مروجي المخدرات اثناء الامتحانات المدرسية
ابوبدر
الابرة اللي يطزوننا بها ماغيرها
احمد
ماجد اسطوره جاب 12 كاس عالم و22 بطوله خليج و30 بطوله عرب اقول استحوا بس بعهده بطولات النصر 11 والزعيم 18 مع العلم السلومي الداج وضمك والنجمه وكوره متخلفه وخارجيا هو صفر وكاس اسيا على الصين المتخلفه كرويا وهدف الاول النفيسه الشاطر صح مع الاعلام وطقها بالراس واغلب اهدافه بلنتيات وتمثيل الراهب والسهلاوي اعترفوا وهم فريق البلنتيات بالسعوديه فريق الفقر ونونو وبطيخ ولكن اخلاقه قمة للامانه والله يوفقه وسلامتكم
احمد
ماجد اسطوره جاب 12 كاس عالم و22 بطوله خليج و30 بطوله عرب اقول استحوا بس بعهده بطولات النصر 11 والزعيم 18 مع العلم السلومي الداج وضمك والنجمه وكوره متخلفه وخارجيا هو صفر وكاس اسيا على الصين المتخلفه كرويا وهدف الاول النفيسه الشاطر صح مع الاعلام وطقها بالراس واغلب اهدافه بلنتيات وتمثيل الراهب والسهلاوي اعترفوا وهم فريق البلنتيات بالسعوديه فريق الفقر ونونو وبطيخ ولكن اخلاقه قمة للامانه والله يوفقه وسلامتكم
المهم
الله يرحمك با متعب

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