الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. قصة السيف الأجرب وسر تسميته

Time منذ 25 دقيقة
Views 1583
Comment 1
بالصور.. قصة السيف الأجرب وسر تسميته

عادل الحربي (صدى):
يعتبر “السيف الأجرب” هو سيف الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثانية، حيث تم توارثه حتى وصل للإمام سعود بن فيصل والذي أهداه إلى الشيخ أحمد بن خليفة الغتم آل خليفة”.

وذكر حساب " تاريخ " آل سعود " عبر " تويتر " : أن الإمام سعود بن فيصل أهداه للشيخ أحمد بن خليفة “بسبب مناصرته له في معركة جودة عام 1287هـ/1870م،.

وتابع “تاريخ آل سعود” أن سُمي بالأجرب لوجود بعض الصدأ عليه، والملك عبدالعزيز لم يستخدمه في مسيرته لتوحيد السعودية بل استخدم غيره من السيوف، حيث كانت له أربعه سيوف وهي (رقبان) و(صويلح) و(ثويني) و(ياقوت) وكان سيفه (رقبان) أحب السيوف له”.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يده النجسه ..
زائر
مسلسل رمضاني
برق امصحا
هههههههههههه وال be out Q ايش أخباره.....فعلا: فيك الخصام وانت الخصم والحكم
ابو محمد 😎 ✍️
تيب انبستي بيحياتك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..

أخر الأخبار

شاهد.. لاعب المريخ السوداني يحتفل بهدفه في مرمى أنيمبا بـ "توكتوك"
شاهد.. لاعب المريخ السوداني يحتفل بهدفه في مرمى أنيمبا بـ "توكتوك"
Time منذ 7 دقائق Views 1215
القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات بالرياض
القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات بالرياض
Time منذ 15 دقيقة Views 1299
أجنبية اول مره تصور مع النياق
أجنبية اول مره تصور مع النياق
Time منذ 19 دقيقة Views 269
الجمال جمال الروح
الجمال جمال الروح
Time منذ 20 دقيقة Views 261
سباق راليات ينتهي بحادث مروع
سباق راليات ينتهي بحادث مروع
Time منذ 21 دقيقة Views 283
بالصور.. قصة السيف الأجرب وسر تسميته
بالصور.. قصة السيف الأجرب وسر تسميته
Time منذ 25 دقيقة Views 1583
تعليق أنور قرقاش على انعقاد القمة الخليجية في الرياض 
تعليق أنور قرقاش على انعقاد القمة الخليجية في الرياض 
Time منذ 34 دقيقة Views 1657
بالفيديو.. ضبط عدد من أجهزة البث الفضائي المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية
بالفيديو.. ضبط عدد من أجهزة البث الفضائي المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية
Time منذ 45 دقيقة Views 1603
امرأة تقتل زوجها السابع بمساعدة طليقها
امرأة تقتل زوجها السابع بمساعدة طليقها
Time منذ 59 دقيقة Views 954
عبدالرحمن بن مساعد يهاجم المتنمرين
عبدالرحمن بن مساعد يهاجم المتنمرين
Time منذ ساعة Views 2012