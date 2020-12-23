شاهد.. لاعب المريخ السوداني يحتفل بهدفه في مرمى أنيمبا بـ "توكتوك"

نواف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو سيف تيري لاعب فريق المريخ السوداني، يحتفل بهدفه الثالث في مرمى فريق أنيمبا النيجيري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، على طريقته الخاصة.
وسجل سيف تيري، الهدف الثالث الشخصي له -هاتريك- في مرمى أنيما النيجيري، بعدما تلقى كرة عرضية، حولها برأسه في شباك الضيوف.
ورصد الفيديو، لاعب المريخ السوداني، ركض احتفالًا به الثالث " هاتريك "، خارج أرض الملعب، واستقل " توكتوك " كان موجودًا خارج الملعب بالتحديد بجوار الراية الركنية.