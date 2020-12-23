شاهد.. أمريكي يشجع ناقته المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بطريقة جنونية

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو حركات استعراضية من جانب أول أمريكي يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وبدا في الفيديو الأمريكي حسن جوزيف الشهير بـ" ديفيد " يقف في سقف السيارة ويمشي خلف ناقته الفردية المشاركة في المهرجان " فيكتوريا ".
ورصد المقطع الأمريكي المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز يهتف باسم ناقته ويتحدى المنافسين، بقوله: " فيكتوريا نمبر وان ".
ويذكر أن حسن جوزيف، المستثمر الأمريكي، قال في تصريحات سابقة، إن مشاركته كأول أمريكي في المنافسات بالفردية فيكتوريا، ستكون بداية لمشاركات قادمة سيجري تعزيزها بصفقات أخرى.