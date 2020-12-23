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شاهد.. أمريكي يشجع ناقته المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بطريقة جنونية

Time منذ ساعة
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شاهد.. أمريكي يشجع ناقته المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بطريقة جنونية

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو حركات استعراضية من جانب أول أمريكي يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وبدا في الفيديو الأمريكي حسن جوزيف الشهير بـ" ديفيد " يقف في سقف السيارة ويمشي خلف ناقته الفردية المشاركة في المهرجان " فيكتوريا ".

ورصد المقطع الأمريكي المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز يهتف باسم ناقته ويتحدى المنافسين، بقوله: " فيكتوريا نمبر وان ".

ويذكر أن حسن جوزيف، المستثمر الأمريكي، قال في تصريحات سابقة، إن مشاركته كأول أمريكي في المنافسات بالفردية فيكتوريا، ستكون بداية لمشاركات قادمة سيجري تعزيزها بصفقات أخرى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يده النجسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
تيب انبستي بيحياتك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
فيصل
يظهر عكس ما يبطن. ويدط. بكل سذاجن مهتمه فيه. سكنانا
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ..

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