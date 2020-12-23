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بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد 

Time منذ 7 دقائق
Views 1222
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد 

نواف السالم (صدى):
عاود الهلال تدريباته، وذلك بعد أن منح المدير الفني رازفان لوشيسكو، اللاعبين راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجانبين اللياقي والفني.

واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء القادسية، وتدريبات تكتيكية وفنية متنوعة لبقية اللاعبين، ومناورة لبقية اللاعبين على جزء من الملعب.

وشارك الثنائي " هتان باهبري، وسيباستيان جيوفينكو "في التدريبات الجماعية، وذلك بعدما أنهيا برنامجهما التأهيليين، كما تواجد اللاعب " مدالله العليان " في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، وذلك نظير تعرضه لإصابة في عضلة الساق.

ويواصل الفريق تدريباته عصر يوم الغد، استعدادًا لمواجهة ضيفه الاتحاد السبت المقبل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ، الله ينفع بها البلاد والعبااد .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء جنا سيول
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيهم .. آمين ..
فهد محمد ابراهيم صيادي
ليش المطلوب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مهاابيل ..

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