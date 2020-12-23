بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد 

نواف السالم (صدى):
عاود الهلال تدريباته، وذلك بعد أن منح المدير الفني رازفان لوشيسكو، اللاعبين راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجانبين اللياقي والفني.
واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء القادسية، وتدريبات تكتيكية وفنية متنوعة لبقية اللاعبين، ومناورة لبقية اللاعبين على جزء من الملعب.
وشارك الثنائي " هتان باهبري، وسيباستيان جيوفينكو "في التدريبات الجماعية، وذلك بعدما أنهيا برنامجهما التأهيليين، كما تواجد اللاعب " مدالله العليان " في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، وذلك نظير تعرضه لإصابة في عضلة الساق.
ويواصل الفريق تدريباته عصر يوم الغد، استعدادًا لمواجهة ضيفه الاتحاد السبت المقبل.