خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أثناء جائحة كورونا

جنيف (صدى):
حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أثناء جائحة كورونا المستجد.
وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية كيفن كوكس، إلى أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في المجتمع يمكن أن يؤدي إلى ظهور مقاومة مضادات الميكروبات في مرض السيلان.
وأكد على أن المضاد الحيوي، أزيثروميسين، الشائع لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، أعطي لعدد لا يحصى من مرضى كوفيد-19 في وقت سابق من الأزمة الصحية.
وأوضح أن حدوث اضطرابات في خدمات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أثناء الوباء، قائلًا: هذا يعني أن المزيد من حالات العدوى المنقولة جنسيًّا لا يتم تشخيصها بشكل صحيح مع المزيد من الأشخاص الذين يعالجون أنفسهم نتيجة لذلك.