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شاهد.. طريقة احتفال الهلال بتتويج لوشيسكو بجائزة أفضل مدرب في 2020 

Time منذ ساعة
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شاهد.. طريقة احتفال الهلال بتتويج لوشيسكو بجائزة أفضل مدرب في 2020 

نواف السالم (صدى):
احتفى نادي الهلال، بتتويج المدير الفني للفريق، الروماني رازفان لوشيسكو، رسميًا بجائزة أفضل مدرب روماني، لعام 2020، بعد إنجازته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وعرض حساب الهلال مجموعة صور لمدربه لوشيسكو مع الجائزة الأخيرة التي حصل عليها من صحيفة "جازيتا" الرومانية إضافة إلى الثلاثية التاريخية.

وعقب حساب الهلال على الصور، قائلًا:" قائد الأوركسترا رازفان لوشيسكو يتوّج بجائزة أفضل مدرب روماني لعام 2020، بالمناصفة مع مدرب الهلال السابق كوزمين أولاريو ".

وكان رازفان لوشيسكو تولى تدريب الهلال في يونيو 2019، ونجح في قيادته للتويج بالثلاثية التاريخية وهي؛ دوري أبطال آسيا، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/20، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2020.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ، الله ينفع بها البلاد والعبااد .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم لك الحمد والشكر والثناء جنا سيول
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيهم .. آمين ..
فهد محمد ابراهيم صيادي
ليش المطلوب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مهاابيل ..

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