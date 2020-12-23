شاهد.. طريقة احتفال الهلال بتتويج لوشيسكو بجائزة أفضل مدرب في 2020 

نواف السالم (صدى):
احتفى نادي الهلال، بتتويج المدير الفني للفريق، الروماني رازفان لوشيسكو، رسميًا بجائزة أفضل مدرب روماني، لعام 2020، بعد إنجازته مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وعرض حساب الهلال مجموعة صور لمدربه لوشيسكو مع الجائزة الأخيرة التي حصل عليها من صحيفة "جازيتا" الرومانية إضافة إلى الثلاثية التاريخية.
وعقب حساب الهلال على الصور، قائلًا:" قائد الأوركسترا رازفان لوشيسكو يتوّج بجائزة أفضل مدرب روماني لعام 2020، بالمناصفة مع مدرب الهلال السابق كوزمين أولاريو ".
وكان رازفان لوشيسكو تولى تدريب الهلال في يونيو 2019، ونجح في قيادته للتويج بالثلاثية التاريخية وهي؛ دوري أبطال آسيا، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/20، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2020.