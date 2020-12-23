شاهد.. عقوبات وغرامات تنتظر المتلاعبين في سوق الأسهم 

عادل الحربي (صدى):
علق أستاذ الاقتصاد في جامعة أم القرى، إحسان المعتاز، على إحالة 11 متداولًا إلى النيابة العامة بشبهة تضليل السوق المالي.
وقال " المعتاز " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " الإخبارية ":" العقوبات المنتظرة على الـ 11 مشتبها به تصل إلى 10 ملايين ريال وقد تصل إلى منعهم من التداول في السوق ".
وأوضح " المعتاز ":" من حق الأشخاص المتضررين أن يطالبوا بتعويض لجميع الخسائر "، مبينا:" هذه الممارسات التي يقوم بها البعض في سوق الأسهم من مضاربات والتلاعب في أسعار بعض الشركات ارتفاعا وانخفاضا كانت ظاهرة سلبية أضرت بآلاف المساهمين وأدت لانتفاع فئة أخرى بطريقة غير مشروعة ".
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت عن إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبها به للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم الكثيرين.
وشملت حالات الاشتباه ارتكابهم عدد من السلوكيات المخالفة ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/12/2019 وإلى 15/11/2020.