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بالفيديو.. الموارد البشرية: قرار توطين مهن المحاسبة سيوفر أكثر من 9800 فرصة عمل

Time منذ 56 دقيقة
Views 1490
بالفيديو.. الموارد البشرية: قرار توطين مهن المحاسبة سيوفر أكثر من 9800 فرصة عمل

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " ناصر الهزاني "، أن قرار توطين مهن المحاسبة سيوفر أكثر من 9800 فرصة عمل مع دعم يصل 30% إلى 50% من الرواتب

وقال الهزاني خلال حديثه لقناة " الإخبارية " إن قرار توطين مهن المحاسبة سيساهم في رفع مساهمة الكوادر الوطنية وتحديدًا في مهن المحاسبين.

وأضاف أن القرار يأتي بهدف ضمان استقرار سوق العمل، حيث أن المهن المستهدفة منها " مدير إدارة التقارير المالية ، محاسب تكاليف، مراقب مالي".

وأكد أن تم تحديد حد أدنى للرواتب وهي أن لا يقل الراتب عن6000ريال لحملة البكالريوس ولحاملة دبلوم المحاسبة 4500 ريال.

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أحدث التعليقات

ابوخالد
ياحليلهم هالهلاليه لقو لهم سالفه يزاعقون فيها ترى حمدالله والغنام متصالحين بعد المباراه وتركو الصياح لكم
الزعيم العالمي
شي طبيعي العالمي عليه الأنظار💪🏻💙
ابوخالد
يرجع بعد الكلاسيكو
e.alofi
سجن هو😂
e.alofi
للحين الناس يسمونه ((فقع)) اتمنى أن يهجرون الناس هذه الكلمة ويطلقون عليه اسمه الحقيقي وألي هو ((الكمأه)) أو الفطر البري

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