الأعداد السابقة للصحيفة

كروس عن تصريحاته ضد ميسي: "شقيقي وليس أنا"

Time منذ 46 دقيقة
Views 1472
كروس عن تصريحاته ضد ميسي: "شقيقي وليس أنا"

وكالات (صدى):
كشف الدولي الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، حقيقة التصريحات التي نُسبت له ضد ليونيل ميسي، نجم هجوم برشلونة الإسباني.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية، تداولت قبل قليل، تصريحات على لسان كروس، يقول من خلالها إنّ روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم، ولكن ميسي لم يكن يستحق التواجد بين الثلاثة الأوائل.

وقال كروس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ من قال التصريحات، هو شقيقه فيليكس كروس، لاعب وسط فريق آينتراخت براونشفايج، وليس هو.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوخالد
ياحليلهم هالهلاليه لقو لهم سالفه يزاعقون فيها ترى حمدالله والغنام متصالحين بعد المباراه وتركو الصياح لكم
الزعيم العالمي
شي طبيعي العالمي عليه الأنظار💪🏻💙
ابوخالد
يرجع بعد الكلاسيكو
e.alofi
سجن هو😂
e.alofi
للحين الناس يسمونه ((فقع)) اتمنى أن يهجرون الناس هذه الكلمة ويطلقون عليه اسمه الحقيقي وألي هو ((الكمأه)) أو الفطر البري

أخر الأخبار

خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أثناء جائحة كورونا
خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أثناء جائحة كورونا
Time منذ 3 دقائق Views 1095
شاهد كيف تعاملت امرأة بعد ان وجدت لص في منزلها
شاهد كيف تعاملت امرأة بعد ان وجدت لص في منزلها
Time منذ 5 دقائق Views 181
ماتدري مين الغلطان فيهم
ماتدري مين الغلطان فيهم
Time منذ 5 دقائق Views 164
كل هذا خوف من الفحص
كل هذا خوف من الفحص
Time منذ 6 دقائق Views 172
شاهد.. عقوبات وغرامات تنتظر المتلاعبين في سوق الأسهم 
شاهد.. عقوبات وغرامات تنتظر المتلاعبين في سوق الأسهم 
Time منذ 14 دقيقة Views 1309
"المعيوف" سيشارك في تدريبات الهلال
"المعيوف" سيشارك في تدريبات الهلال
Time منذ 22 دقيقة Views 1355
شاهد.. طارق العريان يُثير الجدل من جديد بظهوره مع نيكول سعفان 
شاهد.. طارق العريان يُثير الجدل من جديد بظهوره مع نيكول سعفان 
Time منذ 28 دقيقة Views 528
بلاغ مواطنة يقود " التجارة " لضبط جريمة تستر في تقنية المعلومات
بلاغ مواطنة يقود " التجارة " لضبط جريمة تستر في تقنية المعلومات
Time منذ 35 دقيقة Views 1508
كروس عن تصريحاته ضد ميسي: "شقيقي وليس أنا"
كروس عن تصريحاته ضد ميسي: "شقيقي وليس أنا"
Time منذ 46 دقيقة Views 1472
بالفيديو.. الموارد البشرية: قرار توطين مهن المحاسبة سيوفر أكثر من 9800 فرصة عمل
بالفيديو.. الموارد البشرية: قرار توطين مهن المحاسبة سيوفر أكثر من 9800 فرصة عمل
Time منذ 56 دقيقة Views 1487