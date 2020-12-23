كروس عن تصريحاته ضد ميسي: "شقيقي وليس أنا"

وكالات (صدى):
كشف الدولي الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، حقيقة التصريحات التي نُسبت له ضد ليونيل ميسي، نجم هجوم برشلونة الإسباني.
وكانت وسائل الإعلام الإسبانية، تداولت قبل قليل، تصريحات على لسان كروس، يقول من خلالها إنّ روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم، ولكن ميسي لم يكن يستحق التواجد بين الثلاثة الأوائل.
وقال كروس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ من قال التصريحات، هو شقيقه فيليكس كروس، لاعب وسط فريق آينتراخت براونشفايج، وليس هو.