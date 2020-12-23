لبنان ترصد حالات مشتبها بإصابتها بـ "كورونا المتحور"

بيروت (صدى):
أعلنت الحكومة اللبنانية، تسجيل ثلاث حالات إيجابية مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من العاصمة البريطانية لندن.
وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، إنه يتم إجراء فحوصات تفصيلية لتشخيص طبيعة الفيروس الجديد على الأشخاص والأسر المعنية.
ويذكر أن لبنان لم توقف الرحلات القادمة من لندن منذ إعلان لندن عن ظهور السلالة المتحورة من فيروس كورونا رغم المطالب الشعبية بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمنع انتشار السلالة الجديدة في لبنان.
وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أعلنت أنها اشتبهت في وجود 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد قادمة من بريطانيا.