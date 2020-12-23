حجم ثروة محمد صلاح الحقيقية 

وكالات (صدى):
أزاحت وسائل إعلام إنجليزية، الستار عن ثروة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.
وتبين أن إجمالي أرباح محمد صلاح من عقده مع ليفربول تصل إلى 23.1 مليون دولار، حيث يحتوي عقده على حوافز ترتبط بالأداء وتسجيل الأهداف، بجانب الراتب.
واحتل الفرعون المصري المركز 34 في قائمة الرياضيين الأعلى أجراً لعام 2020 ، متقدماً على أمثال بول بوجبا ، وجوردان سبيث، وزيون ويليامسون.
واتضح أن صافي أرباح صلاح وصلت إلى 35.1 مليون دولار (26.3 مليون جنيه إسترليني) في أبريل 2020، حيث أن صلاح يتعامل مع العديد من الرعاة، من بينهم أديداس، ودي أتش إل، وبيبسي، وفودافون، ويكسب أيضا من الرعاة حوالي 12 مليون دولار.