«فيفا» يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية

وكالات (صدى):
أعلنت لجنة مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تحديد يوم 19 يناير 2021 المُقبل، موعدًا لإجراء قرعة مسابقة كأس العالم للأندية 2020 والتي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المُقبل.
وستقام القرعة في تمام الرابعة بتوقيت وسط أوروبا في مقر الفيفا بزيوريخ يوم 19 يناير المُقبل، كما سيتم إعلان مزيد من الإجراءات الاحترازية.
ويذكر أن تيجريس أونال المكسيكي أحدث المتأهلين للنسخة المُقبلة من كأس العالم للأندية بعد تأهل الأهلي وبايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزلندي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل ممثل الدولة المستضيفة.
ويتبقى مقعد وحيد لاكتمال الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية وهو المقعد الذي سيشغله بطل كأس "ليبرتادوريس" ممثل أمريكا الجنوبية.