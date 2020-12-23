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«فيفا» يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية

Time منذ 12 دقيقة
Views 1267
«فيفا» يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية

وكالات (صدى):
أعلنت لجنة مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تحديد يوم 19 يناير 2021 المُقبل، موعدًا لإجراء قرعة مسابقة كأس العالم للأندية 2020 والتي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المُقبل.

وستقام القرعة في تمام الرابعة بتوقيت وسط أوروبا في مقر الفيفا بزيوريخ يوم 19 يناير المُقبل، كما سيتم إعلان مزيد من الإجراءات الاحترازية.

ويذكر أن تيجريس أونال المكسيكي أحدث المتأهلين للنسخة المُقبلة من كأس العالم للأندية بعد تأهل الأهلي وبايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزلندي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل ممثل الدولة المستضيفة.

ويتبقى مقعد وحيد لاكتمال الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية وهو المقعد الذي سيشغله بطل كأس "ليبرتادوريس" ممثل أمريكا الجنوبية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حبايب ..
ابوسامي
والله البلطان دمر الشباب هتان لاعب اقل من عادي حتى اندية اقل من الشباب صار يجبون لاعبين افضل من لاعيبة الشباب
القحطاني
ما دام الذي حصل حصل على الشاشة وأمام الملايين من المشاهدين .. فلماذا لا يظهر حمد الله على التلفزيون ويقدم اعتذار رسمي أمام العالم كله .. اللي حصل لا يمس الغنام لوحده ولكن يمس الجمهور السعودي .. وما دام الغنام رضي بالإهانة فستاهل وعندنا مثل في المنطقة يقول : لحية يرضيها مد شعير
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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