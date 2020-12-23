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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 40.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8720.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة, وزجاج, والأصيل, وساب للتكافل، والأهلي للتكافل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم، والفخارية, والوطنية, ووفره، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.07% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية، ودار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، ونسيج، والأسماك، وباعظيم، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 612.60 نقطة ليقفل عند مستوى 21085.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 740 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حبايب ..
ابوسامي
والله البلطان دمر الشباب هتان لاعب اقل من عادي حتى اندية اقل من الشباب صار يجبون لاعبين افضل من لاعيبة الشباب
القحطاني
ما دام الذي حصل حصل على الشاشة وأمام الملايين من المشاهدين .. فلماذا لا يظهر حمد الله على التلفزيون ويقدم اعتذار رسمي أمام العالم كله .. اللي حصل لا يمس الغنام لوحده ولكن يمس الجمهور السعودي .. وما دام الغنام رضي بالإهانة فستاهل وعندنا مثل في المنطقة يقول : لحية يرضيها مد شعير
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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