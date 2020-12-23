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القصاص لمواطن أطلق النار على آخرين في القريات

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القصاص لمواطن أطلق النار على آخرين في القريات

واس (صدى):
صدر عن وزارة الداخلية اليوم, بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة القريات بمنطقة الجوف فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم/ علي بن حسين بن عسكر العنزي -سعودي الجنسية- على قتل كل من / نافع و/ نواف ابني محمد بن عويد ولد علي -سعوديي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني علي بن حسين بن عسكر العنزي اليوم الأربعاء 8 / 5 / 1442 هـ في محافظة القريات بمنطقة الجوف.

ووزارة الداخلية تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حبايب ..
ابوسامي
والله البلطان دمر الشباب هتان لاعب اقل من عادي حتى اندية اقل من الشباب صار يجبون لاعبين افضل من لاعيبة الشباب
القحطاني
ما دام الذي حصل حصل على الشاشة وأمام الملايين من المشاهدين .. فلماذا لا يظهر حمد الله على التلفزيون ويقدم اعتذار رسمي أمام العالم كله .. اللي حصل لا يمس الغنام لوحده ولكن يمس الجمهور السعودي .. وما دام الغنام رضي بالإهانة فستاهل وعندنا مثل في المنطقة يقول : لحية يرضيها مد شعير
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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