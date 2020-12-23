عائلة علي عبدالله صالح تواجه اتهامات باختلاس الأموال في فرنسا

فهمي محمد (صدى):
كشفت النيابة الوطنية المالية في اليمن، أنه تم فتح تحقيق أولي في اختلاس أموال مع عائلة اليمني السابق علي عبد الله صالح "مكاسب غير مشروعة" في فرنسا؛ حيث اشترت منذ 2005 شققا عدة في غرب باريس بالقرب من الشانزليزيه وقوس النصر بملايين اليورو.
وأوضحت تقارير صحافية فرنسية، أن ابنه البكر أحمد علي عبد الله صالح عضو في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعمليات الشراء هذه، لافتة إلى أنه تم تحويل ثلاثين مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس.
وعملت النيابة الوطنية المالية، على فتح هذا التحقيق في 2019 بعدما تلقت طلب مساعدة جنائية من سويسرا التي رصدت تحركات مشبوهة للأموال بين باريس وجنيف، حسب الصحيفة، بينما التحقيقات ما زالت جارية.