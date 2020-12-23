الأعداد السابقة للصحيفة

عائلة علي عبدالله صالح تواجه اتهامات باختلاس الأموال في فرنسا

Time منذ ساعة
Views 1846
Comment 3
عائلة علي عبدالله صالح تواجه اتهامات باختلاس الأموال في فرنسا

فهمي محمد (صدى):
كشفت النيابة الوطنية المالية في اليمن، أنه تم فتح تحقيق أولي في اختلاس أموال مع عائلة اليمني السابق علي عبد الله صالح "مكاسب غير مشروعة" في فرنسا؛ حيث اشترت منذ 2005 شققا عدة في غرب باريس بالقرب من الشانزليزيه وقوس النصر بملايين اليورو.

وأوضحت تقارير صحافية فرنسية، أن ابنه البكر أحمد علي عبد الله صالح عضو في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعمليات الشراء هذه، لافتة إلى أنه تم تحويل ثلاثين مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس.

وعملت النيابة الوطنية المالية، على فتح هذا التحقيق في 2019 بعدما تلقت طلب مساعدة جنائية من سويسرا التي رصدت تحركات مشبوهة للأموال بين باريس وجنيف، حسب الصحيفة، بينما التحقيقات ما زالت جارية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حبايب ..
ابوسامي
والله البلطان دمر الشباب هتان لاعب اقل من عادي حتى اندية اقل من الشباب صار يجبون لاعبين افضل من لاعيبة الشباب
القحطاني
ما دام الذي حصل حصل على الشاشة وأمام الملايين من المشاهدين .. فلماذا لا يظهر حمد الله على التلفزيون ويقدم اعتذار رسمي أمام العالم كله .. اللي حصل لا يمس الغنام لوحده ولكن يمس الجمهور السعودي .. وما دام الغنام رضي بالإهانة فستاهل وعندنا مثل في المنطقة يقول : لحية يرضيها مد شعير
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة
Time منذ دقيقة Views 1022
«فيفا» يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية
«فيفا» يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية
Time منذ 11 دقيقة Views 1258
إحالة 11 مشتبه به في مخالفة نظام السوق المالية إلى النيابة العامة
إحالة 11 مشتبه به في مخالفة نظام السوق المالية إلى النيابة العامة
Time منذ 43 دقيقة Views 1458
العدل تتوعد من يزوّر أوراق إجابات الطلاب بالسجن والغرامة
العدل تتوعد من يزوّر أوراق إجابات الطلاب بالسجن والغرامة
Time منذ 49 دقيقة Views 1525
«الصحة»: تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 54 دقيقة Views 1775
«الصحة»: نواصل مراقبة تحور فيروس كورونا (فيديو)
«الصحة»: نواصل مراقبة تحور فيروس كورونا (فيديو)
Time منذ 58 دقيقة Views 1481
بالفيديو.. رد فعل الشاعر محمد السكران على شخص حاول إحراجه أمام الكاميرا
بالفيديو.. رد فعل الشاعر محمد السكران على شخص حاول إحراجه أمام الكاميرا
Time منذ ساعة Views 839
بالفيديو.. مواطن يرصد ظهور "الفقع" في حائل و "المسند" يعلق
بالفيديو.. مواطن يرصد ظهور "الفقع" في حائل و "المسند" يعلق
Time منذ ساعة Views 1950
القصاص لمواطن أطلق النار على آخرين في القريات
القصاص لمواطن أطلق النار على آخرين في القريات
Time منذ ساعة Views 1823
بالصور.. معلم يقاوم إصابته في إحدى قدميه ويتمسك بأداء واجبه مع طلابه في جدة
بالصور.. معلم يقاوم إصابته في إحدى قدميه ويتمسك بأداء واجبه مع طلابه في جدة
Time منذ ساعة Views 1729