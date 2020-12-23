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بالفيديو.. القضاء على 10 قناصة حوثيين في اليمن

Time منذ 25 دقيقة
Views 1519
بالفيديو.. القضاء على 10 قناصة حوثيين في اليمن

فهمي محمد (صدى):
تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الثلاثاء، من قتل 10 من قناصة ميليشيا الحوثي الإيرانية، بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم بين المزارع الكثيفة على خط زبيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ونجحت وحدة مكافحة القناصة، في التعامل مع دفعة القناصة التي دفعت بها الميليشيات إلى قطاع الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وتلقت المليشيات المدعومة من إيران هزيمة جديدة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بعد محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع القوات المشتركة سقط إثره قتلى وجرحى بصفوف ميليشيا الحوثي.

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أحدث التعليقات

e.alofi
والله عاد يشروطكم ممتازه مررررررره😅💔
e.alofi
ضحكك على الدقون 😂 والسبب أن أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة لايوظفون من هم في امسس الحاجة للعمل مثل إلي له فترة طوييييله جداً عن العمل وبعضهم وليس الكل عنده عنصريه قوية يوظف فقط أقاربه ومن يعرفهم 🤷‍♂️💔
🚴‍♀️
واضح انه تدريب على كيفيه التصرف حال طلع الجندي خرونق ... لو كان بزر ما طاحت منه بهالطريقه..ثم تثيبيت كامره التصوير واحترافيه التصوير تدل على تعمد تصوير المشهد... الم تعلمو ان ابو سيكل داهيه..؟
🚴‍♀️
ما قصصرت... بس نبه غرراراات قاااتله للعماله المتستره والسااااائبه...
🚴‍♀️
هذا تخرج برتبة جندي ركن خرونق ... 😂😂😂😂 ...لاكن وااااضح انها تنثيليه صينيه هزليه لا تنطوي على ابو سيكل طونق بونق

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