بالفيديو.. القضاء على 10 قناصة حوثيين في اليمن

فهمي محمد (صدى):
تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الثلاثاء، من قتل 10 من قناصة ميليشيا الحوثي الإيرانية، بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم بين المزارع الكثيفة على خط زبيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونجحت وحدة مكافحة القناصة، في التعامل مع دفعة القناصة التي دفعت بها الميليشيات إلى قطاع الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.
وتلقت المليشيات المدعومة من إيران هزيمة جديدة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بعد محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع القوات المشتركة سقط إثره قتلى وجرحى بصفوف ميليشيا الحوثي.