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حقوق الإنسان تطلق برنامجًا تدريبيًا لاكتشاف حالات التحرش الجنسي بالأطفال ذوي الإعاقة 

Time منذ 50 دقيقة
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حقوق الإنسان تطلق برنامجًا تدريبيًا لاكتشاف حالات التحرش الجنسي بالأطفال ذوي الإعاقة 

محمد السعران (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها تعمل على دراسة أهم المواضيع التي تسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان وخصوصاً الفئات الأكثر ضعفًا، موضحة أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى بأولوية في جهودها وبرامجها التدريبية والتوعوية وذلك لضمان حصولهم على كافة حقوقهم المكفولة نظاماً، وتستند في ذلك على تدابير وأنظمة وطنية حظيت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيها باهتمام وعناية متزايدة، بالإضافة إلى ما تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

وكشفت الهيئة أنها تعمل على إعداد برنامج تدريبي لتنفيذه خلال الشهر المقبل، تستهدف من خلاله تأهيل المختصين لاكتشاف حالات التحرش الجنسي بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصةً الأطفال، وتعزيز قدراتهم في هذا الجانب، وسيُلقي البرنامج الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي بالأشخاص ذوي الإعاقة وبحث آليات جديدة لمواجهتها والتصدي لها، وتوفير الحماية الشاملة للضحايا بما يضمن عدم وقوعها، ورصد التقدم المحرز في هذا الإطار، وتنسيق الجهود وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الظاهرة، وبحث أدوات جديدة لاكتشافها وضبطها من أجل الوصول إلى مستوى عالي في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة منها.

وشددت الهيئة على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من كافة أشكال الانتهاكات وفي مقدمتها التحرش الجنسي، مبينة أن خصائص بعضهم العقلية، وعدم إدراكهم واستيعابهم لأهداف المعتدي الحقيقية من هذا الاستغلال الجنسي، تجعلهم أكثر عرضة للتحرش من غيرهم.

واختتمت الهيئة بأن البرنامج التدريبي سيعزز قدرات المختصين في الالمام المعرفي بالعلامات والدلائل الجسيمة والنفسية للتحرش والاعتداء الجنسي، وآليات الكشف عنها.

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أحدث التعليقات

e.alofi
والله عاد يشروطكم ممتازه مررررررره😅💔
e.alofi
ضحكك على الدقون 😂 والسبب أن أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة لايوظفون من هم في امسس الحاجة للعمل مثل إلي له فترة طوييييله جداً عن العمل وبعضهم وليس الكل عنده عنصريه قوية يوظف فقط أقاربه ومن يعرفهم 🤷‍♂️💔
🚴‍♀️
واضح انه تدريب على كيفيه التصرف حال طلع الجندي خرونق ... لو كان بزر ما طاحت منه بهالطريقه..ثم تثيبيت كامره التصوير واحترافيه التصوير تدل على تعمد تصوير المشهد... الم تعلمو ان ابو سيكل داهيه..؟
🚴‍♀️
ما قصصرت... بس نبه غرراراات قاااتله للعماله المتستره والسااااائبه...
🚴‍♀️
هذا تخرج برتبة جندي ركن خرونق ... 😂😂😂😂 ...لاكن وااااضح انها تنثيليه صينيه هزليه لا تنطوي على ابو سيكل طونق بونق

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