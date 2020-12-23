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شركة صافر: لم نتلق أي تحديث بعدما تلقينا رسمياً بعمل وصيانة خفيفة للناقلة

Time منذ ساعة
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شركة صافر: لم نتلق أي تحديث بعدما تلقينا رسمياً بعمل وصيانة خفيفة للناقلة

عدن (صدى):
قالت شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف، مالكة الناقلة صافر الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام: " إنها بعد أن أُبلِغَت رسمياً بعمل تقييم وصيانة “خفيفة” للناقلة خلال الفترة المقبلة لم تتلق أي تحديث الى هذه اللحظة"، لكنها حذرت من أن الناقلة في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي"، مؤكدة أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.

وكانت المليشيات الحوثية راوغت لسنوات لمنع أي وصول أممي إلى متن الناقلة المتهالكة، لغرض صيانتها وتفادي كارثة تسرب أكثر من مليون برميل من النفط إلى المياه.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يصل فريقها الفني لتقييم وصيانة الناقلة “صافر”، مطلع فبراير المقبل أو آخر يناير، حسب ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك: "تتضمن هذه الاستعدادات شراء المعدات الضرورية، والحصول على تصاريح الدخول لأعضاء البعثة، والتوافق حول نظام العمل عند الوصول إلى الخزان، والخطط اللوجيستية".

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أحدث التعليقات

e.alofi
والله عاد يشروطكم ممتازه مررررررره😅💔
e.alofi
ضحكك على الدقون 😂 والسبب أن أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة لايوظفون من هم في امسس الحاجة للعمل مثل إلي له فترة طوييييله جداً عن العمل وبعضهم وليس الكل عنده عنصريه قوية يوظف فقط أقاربه ومن يعرفهم 🤷‍♂️💔
🚴‍♀️
واضح انه تدريب على كيفيه التصرف حال طلع الجندي خرونق ... لو كان بزر ما طاحت منه بهالطريقه..ثم تثيبيت كامره التصوير واحترافيه التصوير تدل على تعمد تصوير المشهد... الم تعلمو ان ابو سيكل داهيه..؟
🚴‍♀️
ما قصصرت... بس نبه غرراراات قاااتله للعماله المتستره والسااااائبه...
🚴‍♀️
هذا تخرج برتبة جندي ركن خرونق ... 😂😂😂😂 ...لاكن وااااضح انها تنثيليه صينيه هزليه لا تنطوي على ابو سيكل طونق بونق

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