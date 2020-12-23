الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
القبض على قائد مركبة متهور في جدة
منذ 54 دقيقة
1543
جدة (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن القبض على قائد مركبة مخالف قاد بسرعة عالية وتجاوز السيارات بطريقة كادت تتسبب في حادث على طريق الحرمين في جدة.
وأكدت إدارة المرور، على إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
e.alofi
والله عاد يشروطكم ممتازه مررررررره😅💔
e.alofi
ضحكك على الدقون 😂 والسبب أن أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة لايوظفون من هم في امسس الحاجة للعمل مثل إلي له فترة طوييييله جداً عن العمل وبعضهم وليس الكل عنده عنصريه قوية يوظف فقط أقاربه ومن يعرفهم 🤷♂️💔
🚴♀️
واضح انه تدريب على كيفيه التصرف حال طلع الجندي خرونق ... لو كان بزر ما طاحت منه بهالطريقه..ثم تثيبيت كامره التصوير واحترافيه التصوير تدل على تعمد تصوير المشهد... الم تعلمو ان ابو سيكل داهيه..؟
🚴♀️
ما قصصرت... بس نبه غرراراات قاااتله للعماله المتستره والسااااائبه...
🚴♀️
هذا تخرج برتبة جندي ركن خرونق ... 😂😂😂😂 ...لاكن وااااضح انها تنثيليه صينيه هزليه لا تنطوي على ابو سيكل طونق بونق
أخر الأخبار
"عقارات الدولة" توضح الإجراءات اللازمة لمن لديه صك تملك غير مكتمل
منذ 14 دقيقة
1428
"تيكسيرا" يحسم موقفه من "النصر" وأندية الخليج
منذ 19 دقيقة
1600
بالفيديو.. القضاء على 10 قناصة حوثيين في اليمن
منذ 24 دقيقة
1513
بالفيديو.. رد فعل سريع لمدرب بعدما رمى جندي قنبلة "بالعكس" أمامهما
منذ 29 دقيقة
379
القوات البحرية تدشن الطائرات العامودية البحرية القتالية متعددة المھام من نوع (MH-60R)
منذ 34 دقيقة
1483
أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية: النظام الإيراني قتل أبناءنا بوحشية
منذ 39 دقيقة
1417
«الراجحي» يعلن توطين المهن المحاسبية ووضع حد أدنى لأجورها
منذ 44 دقيقة
2401
حقوق الإنسان تطلق برنامجًا تدريبيًا لاكتشاف حالات التحرش الجنسي بالأطفال ذوي الإعاقة
منذ 50 دقيقة
1686
القبض على قائد مركبة متهور في جدة
منذ 54 دقيقة
1543
مدرب الأهلي السابق على ردار شالكه الألماني
منذ 59 دقيقة
1517