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5 نصائح لمكافحة برامج التجسس على هاتفك

Time منذ ساعة
Views 1807
5 نصائح لمكافحة برامج التجسس على هاتفك

وكالات (صدى):
تخترق بعض برامج التجسس الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد دون أن يدري المستخدم حدوث ذلك.

وهناك علامات تدل على تعرض الهاتف للتجسس منها استهلاك بيانات الهاتف المحمول بسرعة، وارتفاع درجة حرارة الهاتف.

كما أن وقت تشغيل الهاتف أو إيقافه أطول من المتوقع أو نفاد شحن البطارية بسرعة من العلامات الدالة على وجود متجسس على الهاتف.

ويفضل أن يقوم المستخدم عند ظهور إحدى هذه العلامات من التحقق من التطبيقات التي تستهلك موارد الهاتف أو تنزيل النطبيقات التي تكافح التجسس، كما يجب فحص الهاتف بانتظام، وعدم مشاركة كلمات المرور الخاصة بالحسابات مع الآخرين، وتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط مثل "جوجل بلاي".

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أحدث التعليقات

e.alofi
والله عاد يشروطكم ممتازه مررررررره😅💔
e.alofi
ضحكك على الدقون 😂 والسبب أن أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة لايوظفون من هم في امسس الحاجة للعمل مثل إلي له فترة طوييييله جداً عن العمل وبعضهم وليس الكل عنده عنصريه قوية يوظف فقط أقاربه ومن يعرفهم 🤷‍♂️💔
🚴‍♀️
واضح انه تدريب على كيفيه التصرف حال طلع الجندي خرونق ... لو كان بزر ما طاحت منه بهالطريقه..ثم تثيبيت كامره التصوير واحترافيه التصوير تدل على تعمد تصوير المشهد... الم تعلمو ان ابو سيكل داهيه..؟
🚴‍♀️
ما قصصرت... بس نبه غرراراات قاااتله للعماله المتستره والسااااائبه...
🚴‍♀️
هذا تخرج برتبة جندي ركن خرونق ... 😂😂😂😂 ...لاكن وااااضح انها تنثيليه صينيه هزليه لا تنطوي على ابو سيكل طونق بونق

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