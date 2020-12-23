5 نصائح لمكافحة برامج التجسس على هاتفك

وكالات (صدى):
تخترق بعض برامج التجسس الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد دون أن يدري المستخدم حدوث ذلك.
وهناك علامات تدل على تعرض الهاتف للتجسس منها استهلاك بيانات الهاتف المحمول بسرعة، وارتفاع درجة حرارة الهاتف.
كما أن وقت تشغيل الهاتف أو إيقافه أطول من المتوقع أو نفاد شحن البطارية بسرعة من العلامات الدالة على وجود متجسس على الهاتف.
ويفضل أن يقوم المستخدم عند ظهور إحدى هذه العلامات من التحقق من التطبيقات التي تستهلك موارد الهاتف أو تنزيل النطبيقات التي تكافح التجسس، كما يجب فحص الهاتف بانتظام، وعدم مشاركة كلمات المرور الخاصة بالحسابات مع الآخرين، وتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط مثل "جوجل بلاي".