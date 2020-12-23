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القيادة تهنئ رئيس غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غانا.

وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد ـ أيده الله ـ لفخامته حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غانا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد سموه لفخامته حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والرقي.

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أحدث التعليقات

e.alofi
والله عاد يشروطكم ممتازه مررررررره😅💔
e.alofi
ضحكك على الدقون 😂 والسبب أن أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة لايوظفون من هم في امسس الحاجة للعمل مثل إلي له فترة طوييييله جداً عن العمل وبعضهم وليس الكل عنده عنصريه قوية يوظف فقط أقاربه ومن يعرفهم 🤷‍♂️💔
🚴‍♀️
واضح انه تدريب على كيفيه التصرف حال طلع الجندي خرونق ... لو كان بزر ما طاحت منه بهالطريقه..ثم تثيبيت كامره التصوير واحترافيه التصوير تدل على تعمد تصوير المشهد... الم تعلمو ان ابو سيكل داهيه..؟
🚴‍♀️
ما قصصرت... بس نبه غرراراات قاااتله للعماله المتستره والسااااائبه...
🚴‍♀️
هذا تخرج برتبة جندي ركن خرونق ... 😂😂😂😂 ...لاكن وااااضح انها تنثيليه صينيه هزليه لا تنطوي على ابو سيكل طونق بونق

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