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هيئة المحتوى المحلي والمشتريات تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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هيئة المحتوى المحلي والمشتريات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة ، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أخصائي أول التعان الإستراتيجي : بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، وعلاقات دولية " ، أو مايعادلها ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات .

2- مدير التعاون الإستراتيجي " بكالوريوس في إدارة الأعمال ، وتطوير الأعمال " أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات .

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح من اليوم الاربعاء 8 / 5 / 1442 هـ الموافق 23 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا

هنا

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أحدث التعليقات

محمد الزهراني
الحمدلله شفت الطبيشي قبل ماموت
ابو عبدالرحمن
ما مقصده من السؤالين! الأول له جزئيات ويؤخذ به أيضا أنه يشمل النادي بشكل عام. والثاني سؤال ما له داعي نهائي الجميع يعرف أن سامي الجابر لاعب كبير له تاريخه مع الهلال ومع المنتخب لكن ماذا يقصد بالسؤال. تحية وإحترام للاعبنا الأسطورة ماجد عبدالله كما هو خلق وأخلاق.
وليد 6226
لا زواج بدون ولي (و نصيحة لكل عائلة اذا تقدم الشخص المناسب والبنت موافقه لا ترفضوه حتى لا تندمون بعدين والرسول حذر من هذا الشي)
واضح*** وصريح***
في منتزه في ذرا شيحة ***** صوت النغم داعب الأسماع، طلبت قهوة على الريحة **** وبراد شاهي مع النعناع.. المبدع دائما:-مفرج السيد.
واضح*** وصريح***
في منتزه في ذرا شيحة ***** صوت النغم داعب الأسماع، طلبت قهوة على الريحة **** وبراد شاهي مع النعناع.. المبدع دائما:-مفرج السيد.

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