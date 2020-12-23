هيئة المحتوى المحلي والمشتريات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة ، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي أول التعان الإستراتيجي : بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، وعلاقات دولية " ، أو مايعادلها ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات .
2- مدير التعاون الإستراتيجي " بكالوريوس في إدارة الأعمال ، وتطوير الأعمال " أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات .
وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح من اليوم الاربعاء 8 / 5 / 1442 هـ الموافق 23 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا
هنا