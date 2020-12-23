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«الصحة»: نواصل مراقبة تحور فيروس كورونا (فيديو)

Time منذ 58 دقيقة
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«الصحة»: نواصل مراقبة تحور فيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنها تراقب تحور فيروس كورونا المستجد، كما أن هناك أسباب أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.

وفي السياق نفسه، قالت الوزارة، أنها تقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة والوضع الصحي للمملكة مطمئن جدا فيما يتعلق بالجائحة.

وأشارت "الصحة" إلى أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة، كما أن شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا.

ومن جانبه، أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، جولة تفقدية لمركز اللقاحات في الرياض، والتقى المواطنين وأكد لهم بأن دعم الدولة وسرعة القرارات المتخذة ساهمت في تعزيز الرعاية الصحية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حبايب ..
ابوسامي
والله البلطان دمر الشباب هتان لاعب اقل من عادي حتى اندية اقل من الشباب صار يجبون لاعبين افضل من لاعيبة الشباب
القحطاني
ما دام الذي حصل حصل على الشاشة وأمام الملايين من المشاهدين .. فلماذا لا يظهر حمد الله على التلفزيون ويقدم اعتذار رسمي أمام العالم كله .. اللي حصل لا يمس الغنام لوحده ولكن يمس الجمهور السعودي .. وما دام الغنام رضي بالإهانة فستاهل وعندنا مثل في المنطقة يقول : لحية يرضيها مد شعير
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..

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