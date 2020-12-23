الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. ضبط 46 مخالفاً لأنظمة المراعي بحوزتهم 17 طناً من الحطب المحلي بالرياض

Time منذ 29 دقيقة
Views 1447
بالصور.. ضبط 46 مخالفاً لأنظمة المراعي بحوزتهم 17 طناً من الحطب المحلي بالرياض

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض، (46) شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (37) مواطناً و (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمَين من الجنسية اليمنية، بحوزتهم أكثر من 17 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع تم تحميلها على (34) شاحنة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.صة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
الله لا يغير علينا
والله الرخمه انت و زوجتك شغلكم مالنا فيه دخل نعنبوكم عالم ديوث
احمد حميد احمد السلمي القويسمي
حرام عليك قطعو حساب المواطن
بكرا يجيك الدور
خل اللي عندنا يتعلمون نهبونا عيال الكلب
بكرا يجيك الدور
هذي الكفو مو ورعات الانستقرام

أخر الأخبار

أخصائية تحذر من نظام غذائي يضر بالبشرة
أخصائية تحذر من نظام غذائي يضر بالبشرة
Time منذ 13 دقيقة Views 1047
بريشيا يخطط لخطف" جيوفينكو "
بريشيا يخطط لخطف" جيوفينكو "
Time منذ 19 دقيقة Views 1212
طعنة نافذة بالقلب تنهي حياة طفل أثناء دفاعه عن شقيقته
طعنة نافذة بالقلب تنهي حياة طفل أثناء دفاعه عن شقيقته
Time منذ 24 دقيقة Views 522
بالصور.. ضبط 46 مخالفاً لأنظمة المراعي بحوزتهم 17 طناً من الحطب المحلي بالرياض
بالصور.. ضبط 46 مخالفاً لأنظمة المراعي بحوزتهم 17 طناً من الحطب المحلي بالرياض
Time منذ 29 دقيقة Views 1447
"تويتر" تتحدى وتسلم حساب "ترامب" لـ "بايدن" بـ "صفر متابعين"
"تويتر" تتحدى وتسلم حساب "ترامب" لـ "بايدن" بـ "صفر متابعين"
Time منذ 34 دقيقة Views 1426
ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من رومانيا
ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من رومانيا
Time منذ 38 دقيقة Views 1633
رئيس لجنة أنشطة الحج يوضح موقف المعتمرين المفترض قدومهم هذا الأسبوع
رئيس لجنة أنشطة الحج يوضح موقف المعتمرين المفترض قدومهم هذا الأسبوع
Time منذ 44 دقيقة Views 1625
ريا أبي راشد تتعرض للهجوم بسبب مقابلة مع ممثلة إسرائيلية
ريا أبي راشد تتعرض للهجوم بسبب مقابلة مع ممثلة إسرائيلية
Time منذ 49 دقيقة Views 565
فيفو ينافس سامسونج بهاتف بكاميرات فائقة متعددة العدسات
فيفو ينافس سامسونج بهاتف بكاميرات فائقة متعددة العدسات
Time منذ 53 دقيقة Views 1617
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
Time منذ ساعة Views 1522