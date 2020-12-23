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"تويتر" تتحدى وتسلم حساب "ترامب" لـ "بايدن" بـ "صفر متابعين"

Time منذ 34 دقيقة
Views 1426
"تويتر" تتحدى وتسلم حساب "ترامب" لـ "بايدن" بـ "صفر متابعين"

وكالات (صدى):
قررت إدارة موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " تسليم الحساب الرئاسي للولايات المتحدة للرئيس المنتخب جو بايدن بـ "صفر متابعين " .

وسيتم إلغاء جميع المتابعين لحساب الرئيس المنتهية ولايته " ترامب " قبل تسليمه لـ"بايدن " ، وذلك على خلاف ما حدث مع باراك أوباما عام 2017 عندما تم تسليمه الحسابات الإلكترونية كاملة المتابعين .

وقالت " تويتر " أنه سيتم إشعار المتابعين مرة واحدة بإنتقال الحساب لـ"بايدن " إن كانوا يرغبون في متابعته.

أما " فيسبوك " فقرر الإيقاء على المتابعين ونقل جميع الحسابات كما هي إلى جو بايدن وفريقه .

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أحدث التعليقات

احمد
الله لا يغير علينا
والله الرخمه انت و زوجتك شغلكم مالنا فيه دخل نعنبوكم عالم ديوث
احمد حميد احمد السلمي القويسمي
حرام عليك قطعو حساب المواطن
بكرا يجيك الدور
خل اللي عندنا يتعلمون نهبونا عيال الكلب
بكرا يجيك الدور
هذي الكفو مو ورعات الانستقرام

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