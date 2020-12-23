"تويتر" تتحدى وتسلم حساب "ترامب" لـ "بايدن" بـ "صفر متابعين"

وكالات (صدى):
قررت إدارة موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " تسليم الحساب الرئاسي للولايات المتحدة للرئيس المنتخب جو بايدن بـ "صفر متابعين " .
وسيتم إلغاء جميع المتابعين لحساب الرئيس المنتهية ولايته " ترامب " قبل تسليمه لـ"بايدن " ، وذلك على خلاف ما حدث مع باراك أوباما عام 2017 عندما تم تسليمه الحسابات الإلكترونية كاملة المتابعين .
وقالت " تويتر " أنه سيتم إشعار المتابعين مرة واحدة بإنتقال الحساب لـ"بايدن " إن كانوا يرغبون في متابعته.
أما " فيسبوك " فقرر الإيقاء على المتابعين ونقل جميع الحسابات كما هي إلى جو بايدن وفريقه .