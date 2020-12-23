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ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من رومانيا

Time منذ 38 دقيقة
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ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من رومانيا

جازان (صدى):
استقبل ميناء جازان، أول شحنة من الأنعام على متنها 12,000 رأس القادمة من دولة رومانيا، وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي.

وجرى تفريغ هذه الأنعام الحية التي سيتم توزيعها على مناطق المملكة في وقت قياسي بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.

ويأتي ذلك في ظل البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها ميناء جازان لاستقبال مختلف أنواع البضائع، وما يمتلكه من الكوادر الوطنية المؤهلة، إضافة إلى التجهيزات والإمكانات المتطورة والمعدات والآلات المخصصة لأعمال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع ومحطات البضائع والساحات والمباني والتجهيزات البحرية، والميزة التنافسية لميناء جازان في استقبال مختلف أنواع المواشي إذ خلال شهر نوفمبر الماضي تم استقبال أول شحنة من الأنعام وعلى متنها "5,144" رأس والقادمة من دولة البرازيل، وسيتم عبر الميناء استقبال عدة شحنات مستقبلية للاستيراد من عدد من الدول الأوروبية في المستقبل القريب.

وتعمل الهيئة العامة للموانئ على تعزيز إمكانات ومقومات ميناء جازان عبر تنفيذ العديد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة، مما يُسهم في جذب وتشجيع التجار ورجال الأعمال للاستفادة والاستثمار في المنطقة وخارجها في ظل الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن خلال المتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز للنهوض بالجانب الاقتصادي ودعم ميناء جازان خاصة.

يذكر أن ميناء جازان يُعد واحداً من أهم الموانئ التجارية بالمملكة على ساحل البحر الأحمر، وذلك لوقوعه طرق التجارة البحرية بين أوروبا والشرق الأقصى والخليج العربي وشرق أفريقيا، وهو البوابة البحرية الرئيسية للمنطقة الجنوبية بالمملكة.

 

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أحدث التعليقات

احمد
الله لا يغير علينا
والله الرخمه انت و زوجتك شغلكم مالنا فيه دخل نعنبوكم عالم ديوث
احمد حميد احمد السلمي القويسمي
حرام عليك قطعو حساب المواطن
بكرا يجيك الدور
خل اللي عندنا يتعلمون نهبونا عيال الكلب
بكرا يجيك الدور
هذي الكفو مو ورعات الانستقرام

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