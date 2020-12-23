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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- داعم فني أول : مؤهل علمي في الدعم الفني ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، إجادة الإنجليزية .

2- مساعد إداري ثالث : درجة الدبلوم ، خبرة لا تقل عن سنة في السكرتارية أو العمل الإداري، إجادة اللغة الإنجليزية .

3- مساعد إداري ثاني : بكالوريوس أو دبلوم ، خبرة لا تقل عن عامين في العمل الإداري أو السكرتارية ، إجادة اللغة الإنجليزية .

4- مسؤول شؤون طلاب ثاني : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن عامين ، إجادة اللغة الإنجليزية .

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح من اليوم الأربعاء 8/5 /1442 هـ ، الموافق 23/ 12 / 2020 م ، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب من هنـــــــا ,هنـــــــا ,هنـــــــا ,هنـــــــا .

 

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أحدث التعليقات

احمد
الله لا يغير علينا
والله الرخمه انت و زوجتك شغلكم مالنا فيه دخل نعنبوكم عالم ديوث
احمد حميد احمد السلمي القويسمي
حرام عليك قطعو حساب المواطن
بكرا يجيك الدور
خل اللي عندنا يتعلمون نهبونا عيال الكلب
بكرا يجيك الدور
هذي الكفو مو ورعات الانستقرام

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