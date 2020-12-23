وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- داعم فني أول : مؤهل علمي في الدعم الفني ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، إجادة الإنجليزية .
2- مساعد إداري ثالث : درجة الدبلوم ، خبرة لا تقل عن سنة في السكرتارية أو العمل الإداري، إجادة اللغة الإنجليزية .
3- مساعد إداري ثاني : بكالوريوس أو دبلوم ، خبرة لا تقل عن عامين في العمل الإداري أو السكرتارية ، إجادة اللغة الإنجليزية .
4- مسؤول شؤون طلاب ثاني : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن عامين ، إجادة اللغة الإنجليزية .
وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح من اليوم الأربعاء 8/5 /1442 هـ ، الموافق 23/ 12 / 2020 م ، وذلك عبر الروابط التالية على الترتيب من هنـــــــا ,هنـــــــا ,هنـــــــا ,هنـــــــا .