إسقاط 1.5 مليون ريال ديون على مواطن تعرض لعملية نصب من شركة تأجير سيارات

الدمام (صدى):
انتصرت إحدى محاكم المنطقة الشرقية لمواطن تعرض لعملية نصب من شركة تدعي نشاط التمويل وهي غير مرخص لها بعد أن ورطته في ديون قدرها 1.5 مليون ريال محررة بشيكات .
ووفقاً لتفاصيل القضية ، فقد طلب المواطن من شركة تأجير سيارات قرض بمبلغ 550 ألف ريال مقابل تسويق وبيع مجموعة سيارات ، وبالفعل وقع على عقود الشراء ، ولكن قامت الشركة بتسليمه مبلغ 250 ألف ريال فقط ولم يتسلم أي سيارة .
وقامت الشركة بعد ذلك بمطالبته برد الـ550 ألف ريال وعندما تأخر هددته باللجوء للمحكمة ، فوقع شيك بـ 100 ألف ريال عمولة تأخير عن السداد ثم هددته 5 مرات أخرى وفي كل مرة وقع شيك بـ 100 ألف ريال خوفاً من الحبس .
وبالفعل قامت بالشركة برفع قضية عليه تطلب تنفيذ الشيكات القديمة بعد رفض توقيع شيكات أخرى .
وتبين للمحكمة عملية النصب التي وقع فيها المواطن بالمستندات والتحري وأن هناك حالة ربا لأنه قرض مال بمال ، وتم شطب جميع المبالغ التي تورط فيها وإلزامه بدفع المبلغ الذي استلمه فقط " 250 ألف ريال " ، كما تم إحالة الشركة للبنك المركزي للممارستها نشاط التمويل دون تصريح ، وفقاً لـ"عكاظ ".