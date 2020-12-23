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إسقاط 1.5 مليون ريال ديون على مواطن تعرض لعملية نصب من شركة تأجير سيارات

Time منذ 18 دقيقة
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إسقاط 1.5 مليون ريال ديون على مواطن تعرض لعملية نصب من شركة تأجير سيارات

الدمام (صدى):
انتصرت إحدى محاكم المنطقة الشرقية لمواطن تعرض لعملية نصب من شركة تدعي نشاط التمويل وهي غير مرخص لها بعد أن ورطته في ديون قدرها 1.5 مليون ريال محررة بشيكات .

ووفقاً لتفاصيل القضية ، فقد طلب المواطن من شركة تأجير سيارات قرض بمبلغ 550 ألف ريال مقابل تسويق وبيع مجموعة سيارات ، وبالفعل وقع على عقود الشراء ، ولكن قامت الشركة بتسليمه مبلغ 250 ألف ريال فقط ولم يتسلم أي سيارة .

وقامت الشركة بعد ذلك بمطالبته برد الـ550 ألف ريال وعندما تأخر هددته باللجوء للمحكمة ، فوقع شيك بـ 100 ألف ريال عمولة تأخير عن السداد ثم هددته 5 مرات أخرى وفي كل مرة وقع شيك بـ 100 ألف ريال خوفاً من الحبس .

وبالفعل قامت بالشركة برفع قضية عليه تطلب تنفيذ الشيكات القديمة بعد رفض توقيع شيكات أخرى .

وتبين للمحكمة عملية النصب التي وقع فيها المواطن بالمستندات والتحري وأن هناك حالة ربا لأنه قرض مال بمال ، وتم شطب جميع المبالغ التي تورط فيها وإلزامه بدفع المبلغ الذي استلمه فقط " 250 ألف ريال " ، كما تم إحالة الشركة للبنك المركزي للممارستها نشاط التمويل دون تصريح ، وفقاً لـ"عكاظ ".

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أحدث التعليقات

ابو الوليد
بالعكس يتعاملون بأخلاق واحترام للناس
متعب
هههههه جمهور الهلال اقسم بالله اغبى جمهور يهربون من المدرحات ولوسقط الهلال سمعت صياحهم واذا جيت تنشدهم عن تاريخ هلالهم ملايعرفون عنه سوى عدد بطولات نصفها سلبت بطرق غير شرعيه وبتحكيم فاشل
القرشي
يعني غسيل الكلى رايح يكون بمقابل مادي ولا كيف ؟
ابو الوليد
تعاملهم راقي ومحترم عكس اللي تقوله
القرشي
يارجال هاذي افلام هندية يسوونها عشان سوقهم واقف ويتحرون المغفل إللي يصدقهم ويطب في شباكهم عشان يمصون دمه وماله وحياته ومن ثم يرمونه رمية كلب أجرب ويبدأون يخططون مرة ثانية ويبحثون لهم عن مغفل ثاني وهكذا لأنها هاذي هي حياتهم وهذا هو مصدر رزقهم ... حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم أسأل الله أن يخلص ألأمة منهم عاجلآ غير آجل إنه ولي ذلك والقادر عليه .

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