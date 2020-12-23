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وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

Time منذ 48 دقيقة
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وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية وتقنية بعدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني ميكانيكي ثاني (الرياض): دبلوم ميكانيكا مع خبرة لا تقل عن سنتين في الميكانيكا، فضلًا عن فني المعالجة الميكانيكية (جازان): دبلوم فني مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أنها تحتاج إلى مهندس ميكانيكي أول (جازان): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، وأخصائي أول (شيربوينت) (الجبيل): - درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مشرف السلامة والأمن (الدمام): - درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (هندسة السلامة، أمن وسلامة) أو ما يعادلها، لحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 8 سنوات، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات، سكرتير تنفيذي (الدمام): - درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة مكتبية)، لحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم من خلال التالي:

1- فني ميكانيكي ثاني (الرياض) من هنــــــــــا .

2- فني المعالجة الميكانيكية (جازان) من هنــــــــــا .

3- مهندس ميكانيكي أول (جازان) من هنــــــــــا .

4- أخصائي أول (sharepoint) (الجبيل) من هنــــــــــا .

5- مشرف السلامة والأمن (الدمام) من هنــــــــــا .

6- سكرتير تنفيذي (الدمام) من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو الوليد
بالعكس يتعاملون بأخلاق واحترام للناس
متعب
هههههه جمهور الهلال اقسم بالله اغبى جمهور يهربون من المدرحات ولوسقط الهلال سمعت صياحهم واذا جيت تنشدهم عن تاريخ هلالهم ملايعرفون عنه سوى عدد بطولات نصفها سلبت بطرق غير شرعيه وبتحكيم فاشل
القرشي
يعني غسيل الكلى رايح يكون بمقابل مادي ولا كيف ؟
ابو الوليد
تعاملهم راقي ومحترم عكس اللي تقوله
القرشي
يارجال هاذي افلام هندية يسوونها عشان سوقهم واقف ويتحرون المغفل إللي يصدقهم ويطب في شباكهم عشان يمصون دمه وماله وحياته ومن ثم يرمونه رمية كلب أجرب ويبدأون يخططون مرة ثانية ويبحثون لهم عن مغفل ثاني وهكذا لأنها هاذي هي حياتهم وهذا هو مصدر رزقهم ... حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم أسأل الله أن يخلص ألأمة منهم عاجلآ غير آجل إنه ولي ذلك والقادر عليه .

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