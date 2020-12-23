وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية وتقنية بعدة مدن بالمملكة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني ميكانيكي ثاني (الرياض): دبلوم ميكانيكا مع خبرة لا تقل عن سنتين في الميكانيكا، فضلًا عن فني المعالجة الميكانيكية (جازان): دبلوم فني مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت إلى أنها تحتاج إلى مهندس ميكانيكي أول (جازان): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، وأخصائي أول (شيربوينت) (الجبيل): - درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مشرف السلامة والأمن (الدمام): - درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (هندسة السلامة، أمن وسلامة) أو ما يعادلها، لحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 8 سنوات، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات، سكرتير تنفيذي (الدمام): - درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة مكتبية)، لحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم من خلال التالي:
1- فني ميكانيكي ثاني (الرياض) من هنــــــــــا .
2- فني المعالجة الميكانيكية (جازان) من هنــــــــــا .
3- مهندس ميكانيكي أول (جازان) من هنــــــــــا .
4- أخصائي أول (sharepoint) (الجبيل) من هنــــــــــا .
5- مشرف السلامة والأمن (الدمام) من هنــــــــــا .
6- سكرتير تنفيذي (الدمام) من هنــــــــــا .