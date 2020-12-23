بالفيديو.. إجراءات مكثفة وكاميرات حرارية بالمسجد الحرام لسلامة المعتمرين

مكة المكرمة (صدى):
تكثف شؤون الحرمين الشريفين جميع الإجراءات الإحترازية التي من شأنها ضمان سلامة المعتمرين والمصلين على مدار اليوم ، حيث يتم غسل المسجد الحرام وجميع أجزائه مرات متعددة على مدار اليوم .
وأكد وكيل الرئيس العام شؤون الحرمين الشريفين أحمد المنصوري أن رئاسة شؤون الحرمين توجه بتنفيذ الإجراءات الوقائية التي أوصت بها اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا على مدار الساعة ومتابعة المعتمرين والمصلين على مدار اليوم من حيث الإلتزام بالمسارات المحددة بالطواف والمسعى وجميع المناسك ، وفقاً للإخبارية .
وأضاف أن هناك كاميرات حرارية على مداخل المسجد الحرام للتأكد من سلامة المعتمرين والمصلين ، كما أن هناك أيضاً مراكز للهلال الأحمر داخل المسجد الحرام يتم تجهيزها من الرئاسة وتشغيلها من الشؤون الصحية والهلال الأحمر .
وأشار إلى التعقيم لجميع مواقع الصلاة والمناسك على مدار الساعة على أعلى مستوى ، بجانب إجراءات التباعد .
ووجه "المنصوري" شكره لخادم الجرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وقيادات المملكة لحرصهم على سلامة وراحة المعتمرين والمصلين .