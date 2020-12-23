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قديما كانت الحارة وشوارعها مركز الترفيه للأولاد والبنات

Time منذ 50 دقيقة
Views 959
Comment 2
قديما كانت الحارة وشوارعها مركز الترفيه للأولاد والبنات

(صدى):

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أحدث التعليقات

kkkk
يستاهل سالم العالمي
faeiz1122
كثرت قلة الحياه من الفتيات بسبب قلة التربية ولكن اين العقوبات لمثل هذه الأمعه إلى متى نقول من امن العقوبه اساء الأدب لاحول ولاقوة الا بالله
برق امصحا
للأسف الشديد منتشرة هذه القصات انتشار عجيب..وحتى في أبناء القبائل الأحرار....وهذا للأسف تقليد الغرب...حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموووه....نسأل الله السلامة
🚴‍♀️
الكل علق على المكلف ونسى نززطه مهمه... هالورع الي يظهر انه زيدي يشتغل بمحل عطور... لماذا يصور وينشر...هل هدفه الاساءه لعوالات البلد...؟ على كل حال اتوقع انها زيديه زييه.. فالزيود على اشكلها تقع..
نجاة محمد
هههههههههههه طيب

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