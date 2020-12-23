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بعد تحطيمه رقم بيليه..ميسي يغادر إلى بلاده في رحلة مفاجئة

Time منذ 57 دقيقة
Views 1686
بعد تحطيمه رقم بيليه..ميسي يغادر إلى بلاده في رحلة مفاجئة

وكالات (صدى):
غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مدينة برشلونة، في رحلة مفاجئة إلى بلاده، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بطائرته الخاصة.

وجاءت مغادرة ميسي، فور نهاية مباراة فريقه أمام بلد الوليد، التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وبينما كان نجوم برشلونة في انتظار طائرة تقلهم إلى كاتالونيا، غادر ميسي عبر طائرته الخاصة، إسبانيا، متجهًا إلى الأرجنتين، لقضاء عطلة.

يذكر أن ميسي حطم رقم بيليه الأسطوري 643 هدف، بعد تسجيله 644 هدفًا، ليصبح أكثر من يسجل لنادٍ واحد عبر تاريخ كرة القدم.

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
خالد
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. معلومات مفيده ..

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