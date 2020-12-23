بعد تحطيمه رقم بيليه..ميسي يغادر إلى بلاده في رحلة مفاجئة

وكالات (صدى):
غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مدينة برشلونة، في رحلة مفاجئة إلى بلاده، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بطائرته الخاصة.
وجاءت مغادرة ميسي، فور نهاية مباراة فريقه أمام بلد الوليد، التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.
وبينما كان نجوم برشلونة في انتظار طائرة تقلهم إلى كاتالونيا، غادر ميسي عبر طائرته الخاصة، إسبانيا، متجهًا إلى الأرجنتين، لقضاء عطلة.
يذكر أن ميسي حطم رقم بيليه الأسطوري 643 هدف، بعد تسجيله 644 هدفًا، ليصبح أكثر من يسجل لنادٍ واحد عبر تاريخ كرة القدم.