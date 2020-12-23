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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. معلومات مفيده ..
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
طواغيت مجوس إيران سبب امراض العالم وقلقه الدائم ، مالم يُقضى عليهم ..

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