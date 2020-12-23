قانوني يكشف متى تقع المسؤولية على الشخص المتعرض للاحتيال

الرياض (صدى):
كشف المحامي نايف المرشدي، عن الحالة التي تقع فيها المسؤولية القانونية على الشخص ضحية الاحتيال.
وأوضح المرشدي أن أي تعاملات مالية كشف فيها الشخص عن بيانات حسابه، لفرد غير موثوق به فحينها يتحمل هو المسؤولية كاملة، ناصحًا بأن يكون التعامل التجاري مع شركة أو مؤسسة لها اسمها.
وضرب مثالا آخر قائلا: " الخطابات في تويتر، يعطونك حساب تحول عليه، ويعطي الشخص بياناته ورقم جواله، وكل التفاصيل، حينها تكون أيضًا المسؤولية على صاحب الحساب " ، مشيرًا إلى أنه إذا كان رقم الأيبان " سعودي " حينها يكون الوصول للجهة المحول لها سهلًا.
وناشد بالإبلاغ على رقم الخدمة المجانية 330330، عن رسائل الاحتيال.