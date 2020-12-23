الأعداد السابقة للصحيفة

قانوني يكشف متى تقع المسؤولية على الشخص المتعرض للاحتيال

Time منذ 32 دقيقة
Views 1443
قانوني يكشف متى تقع المسؤولية على الشخص المتعرض للاحتيال

الرياض (صدى):
كشف المحامي نايف المرشدي، عن الحالة التي تقع فيها المسؤولية القانونية على الشخص ضحية الاحتيال.

وأوضح المرشدي أن أي تعاملات مالية كشف فيها الشخص عن بيانات حسابه، لفرد غير موثوق به فحينها يتحمل هو المسؤولية كاملة، ناصحًا بأن يكون التعامل التجاري مع شركة أو مؤسسة لها اسمها.

وضرب مثالا آخر قائلا: " الخطابات في تويتر، يعطونك حساب تحول عليه، ويعطي الشخص بياناته ورقم جواله، وكل التفاصيل، حينها تكون أيضًا المسؤولية على صاحب الحساب " ، مشيرًا إلى أنه إذا كان رقم الأيبان " سعودي " حينها يكون الوصول للجهة المحول لها سهلًا.

وناشد بالإبلاغ على رقم الخدمة المجانية 330330، عن رسائل الاحتيال.

Time واتساب

أحدث التعليقات

العلي
تبحث عن مجيب وانت الي مطلوب منك الاستجابه ابحث عن انسان صالح يوجهلك النصيحه ويعلمك كيف تشيل سواد الكبر من قلبك ودعو الله ان يطهر قلبك من التنمر والتعالي على خلق الله انت بسوء تفكيرك تسيئ للسعوديين كافه ولنفسك خاصه مقام السعودي عالي بعلو اخلاقه وليس بتفكيرك
التركي
الغباء المستمر هو أن المهرج من طلع للحين وهو ماسك ع الاثارة وزرع الفتن ومحاولة إقحام النصر والهلال في المشهد لأجل نجاحه على حساب مشجعين وميولات عصبية متخلفة العاقل يفهم ان الهلال كبير ببطولته ورجاله والنصر كبير في بطولاته ورجالاته اما المراهقين ورى السب والقذف بتحريض إعلاميين مسخرة اعلام استراحات هذا هو دمار الكرة .
abdul
قرار محكمة
ابو عمار
خرونق تعرض لهتك عرضه فحب ينتقم من المجتمع من خلال الطفل
ابو عمار
لا يصلح العطار ما افسده الدهر يا سميه

أخر الأخبار

عروس تترك منزل الزوجية بعد يوم من الزفاف وتطلب الخلع
عروس تترك منزل الزوجية بعد يوم من الزفاف وتطلب الخلع
Time منذ 4 دقائق Views 91
قانوني يكشف متى تقع المسؤولية على الشخص المتعرض للاحتيال
قانوني يكشف متى تقع المسؤولية على الشخص المتعرض للاحتيال
Time منذ 32 دقيقة Views 1443
شاهد..سمية الخشاب في " الجيم " بعد حصولها على نفقة المتعة
شاهد..سمية الخشاب في " الجيم " بعد حصولها على نفقة المتعة
Time منذ 50 دقيقة Views 340
إيران تعترف: السلالة الجديدة لدينا منذ فترة طويلة
إيران تعترف: السلالة الجديدة لدينا منذ فترة طويلة
Time منذ ساعة Views 1633
أم مدمنة تقتل رضيعتها بالماء الساخن
أم مدمنة تقتل رضيعتها بالماء الساخن
Time منذ ساعة Views 394
عقوبات أمريكية على زوجة بشار الأسد وأفراد أسرتها
عقوبات أمريكية على زوجة بشار الأسد وأفراد أسرتها
Time منذ ساعتين Views 1735
العثور على ناشطة باكستانية جثة هامدة بكندا
العثور على ناشطة باكستانية جثة هامدة بكندا
Time منذ ساعتين Views 1863
عروس تدعي إصابتها بالسرطان لجمع مصاريف حفل زفافها
عروس تدعي إصابتها بالسرطان لجمع مصاريف حفل زفافها
Time منذ ساعتين Views 574
تركي آل الشيخ: " السومة صار مننا وأحسه سعودي "
تركي آل الشيخ: " السومة صار مننا وأحسه سعودي "
Time منذ 3 ساعات Views 2196
تركي الحربي : عمر السومه قادر على كسر رقم ماجد عبدالله
تركي الحربي : عمر السومه قادر على كسر رقم ماجد عبدالله
Time منذ 3 ساعات Views 464