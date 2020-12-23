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عقوبات أمريكية على زوجة بشار الأسد وأفراد أسرتها

Time منذ 30 دقيقة
Views 1425
عقوبات أمريكية على زوجة بشار الأسد وأفراد أسرتها

واشنطن (صدى):
فرضت واشنطن عقوبات على أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد من عائلتها.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، مساء أمس الثلاثاء، قالت فيه إنه سيتم فرض عقوبات على أسماء الأسد، لعرقلتها جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وذكر البيان أن " أسماء الأسد قادت الجهود نيابة عن النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية، من خلال وسائل منها استخدام ما يسمى بالمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني " .

وشملت العقوبات عدة أفراد من عائلة أسماء الأسد، من بينهم والدها فواز الأخرس، ووالدتها سحر العطري الأخرس وشقيقاها فراس وإياد الأخرس.

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقطعوا لسانها الكذاب ..
ابو محمد 😎 ✍️
العقل نعمه ...
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..

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