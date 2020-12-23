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تركي آل الشيخ: " السومة صار مننا وأحسه سعودي "

Time منذ 7 ساعات
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تركي آل الشيخ: " السومة صار مننا وأحسه سعودي "

نواف السالم (صدى):
أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، باللاعب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي.

وقال آل الشيخ: " عمر واحد من أفضل المحترفين اللي مروا على الكرة السعودية، ورجل خلوق وأحسه صار مننا وفينا، ماعتبره محترف، أحسه سعودي ومحب للسعودية " .

يذكر أن السومة حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في دوري المحترفين بعدما سجل هدف فريقه أمام الفتح في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، متخطيًا ناصر الشمراني الذي كان قد عادله برصيد 126 هدفا ليسجل السومة هدفه الـ127.

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أحدث التعليقات

ابو الوليد
بالعكس يتعاملون بأخلاق واحترام للناس
متعب
هههههه جمهور الهلال اقسم بالله اغبى جمهور يهربون من المدرحات ولوسقط الهلال سمعت صياحهم واذا جيت تنشدهم عن تاريخ هلالهم ملايعرفون عنه سوى عدد بطولات نصفها سلبت بطرق غير شرعيه وبتحكيم فاشل
القرشي
يعني غسيل الكلى رايح يكون بمقابل مادي ولا كيف ؟
ابو الوليد
تعاملهم راقي ومحترم عكس اللي تقوله
القرشي
يارجال هاذي افلام هندية يسوونها عشان سوقهم واقف ويتحرون المغفل إللي يصدقهم ويطب في شباكهم عشان يمصون دمه وماله وحياته ومن ثم يرمونه رمية كلب أجرب ويبدأون يخططون مرة ثانية ويبحثون لهم عن مغفل ثاني وهكذا لأنها هاذي هي حياتهم وهذا هو مصدر رزقهم ... حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم أسأل الله أن يخلص ألأمة منهم عاجلآ غير آجل إنه ولي ذلك والقادر عليه .

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