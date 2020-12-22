تركي آل الشيخ: " السومة صار مننا وأحسه سعودي "

نواف السالم (صدى):
أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، باللاعب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي.
وقال آل الشيخ: " عمر واحد من أفضل المحترفين اللي مروا على الكرة السعودية، ورجل خلوق وأحسه صار مننا وفينا، ماعتبره محترف، أحسه سعودي ومحب للسعودية " .
يذكر أن السومة حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في دوري المحترفين بعدما سجل هدف فريقه أمام الفتح في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، متخطيًا ناصر الشمراني الذي كان قد عادله برصيد 126 هدفا ليسجل السومة هدفه الـ127.
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