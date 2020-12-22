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تونس تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل

Time منذ 53 دقيقة
Views 1693
تونس تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل

تونس (صدى):
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، بيانًا، نفت من خلاله ما تم تداوله حول احتمال إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

واعتبرت الوزارة أن أي خطوة في هذا الاتجاه تعد تناقضًا مع الموقف التونسي المبدئي من القضية الفلسطينية.

وذكر البيان: " أن كل ما يروج من ادعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة، ويتناقض تمامًا مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني " .

وأكد البيان على الموقف الثابت للرئيس قيس سعيّد، الذي أكد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، ولا للسقوط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه بتقرير مصيره، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وشدد البيان على احترام المواقف السيادية لمختلف الدول، لافتًا إلى أن موقف تونس ثابت ومبدئي ولن تؤثر فيه أبدًا التغيرات على الساحة الدولية.

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أحدث التعليقات

احمد
الاساله كانه اسالة ولد مراهق توه عرف الكوره
احمد
الاساله كانه اسالة ولد مراهق توه عرف الكوره
ريح المسك
إعلامي فاشل ومثير للتعصب لكن الأسطورة الكبير بفنه وأخلاقه اخرسه وش جاب لجاب مثله مثل الفاشل سامي السنتورة
جاسم
والله لو بنغالي خلوه اما مواطن ماله حق يبيع ولا يترزق الله ويعيل اهله ويقولك سعوده ما تجراء المواطن للوقف في الشارع والبيع الا لحاجه اجبرته لكسر حاجز البيع في الشارع
نادر
صح،،،، نظام صريح في ناس همج تخرب على ناس

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