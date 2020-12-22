تونس تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل

تونس (صدى):
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، بيانًا، نفت من خلاله ما تم تداوله حول احتمال إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
واعتبرت الوزارة أن أي خطوة في هذا الاتجاه تعد تناقضًا مع الموقف التونسي المبدئي من القضية الفلسطينية.
وذكر البيان: " أن كل ما يروج من ادعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة، ويتناقض تمامًا مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني " .
وأكد البيان على الموقف الثابت للرئيس قيس سعيّد، الذي أكد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، ولا للسقوط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه بتقرير مصيره، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
وشدد البيان على احترام المواقف السيادية لمختلف الدول، لافتًا إلى أن موقف تونس ثابت ومبدئي ولن تؤثر فيه أبدًا التغيرات على الساحة الدولية.