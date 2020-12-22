الأعداد السابقة للصحيفة

صورة لافتة للأنظار لـ تركي آل الشيخ مع حلاق ويعلق:" رائد فضاء " 

Time منذ ساعة
Views 2127
صورة لافتة للأنظار لـ تركي آل الشيخ مع حلاق ويعلق:" رائد فضاء " 

الرياض (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، صورة له مع حلاق يطبق الاحترازات الصحية والوقائية الكاملة.

وبدا في الصورة " آل الشيخ " يجلس على كرسي وينظر للحلاق، الذي يرتدي الكمامة والقفاز وغيرها من أدوات الوقاية.

وعلق " آل الشيخ " على الصورة، قائلا:" بكامل الاحترازات الصحية، مو حلاق، رائد فضاء "، حيث حظيت الصورة بتفاعل لافت من قبل متابعيه.

وكان " آل الشيخ "، نصح متابعيه باستخدام نوعين من الفيتامينات وذلك بعد تجربته المفيدة معهما، كما نشر صورة للفيتامينات، معلقا عليها:" نوع فيتامينات رائع فرق معي كثير،  أنصحكم فيه، وهذا مهم وفرق معي زي الأول ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
الاساله كانه اسالة ولد مراهق توه عرف الكوره
احمد
الاساله كانه اسالة ولد مراهق توه عرف الكوره
ريح المسك
إعلامي فاشل ومثير للتعصب لكن الأسطورة الكبير بفنه وأخلاقه اخرسه وش جاب لجاب مثله مثل الفاشل سامي السنتورة
جاسم
والله لو بنغالي خلوه اما مواطن ماله حق يبيع ولا يترزق الله ويعيل اهله ويقولك سعوده ما تجراء المواطن للوقف في الشارع والبيع الا لحاجه اجبرته لكسر حاجز البيع في الشارع
نادر
صح،،،، نظام صريح في ناس همج تخرب على ناس

أخر الأخبار

انتحار زوجة وزير سابق بسبب أزمة نفسية
انتحار زوجة وزير سابق بسبب أزمة نفسية
Time منذ 19 دقيقة Views 222
تركي العجمة يُلخص حل مشكلة التحكيم في الكرة السعودية
تركي العجمة يُلخص حل مشكلة التحكيم في الكرة السعودية
Time منذ 20 دقيقة Views 192
عبدالمحسن الجحلان : وكيل عمر السومه عرضه على الهلال ورفضته الإدارة
عبدالمحسن الجحلان : وكيل عمر السومه عرضه على الهلال ورفضته الإدارة
Time منذ 22 دقيقة Views 223
عبدالعزيز الغيامه : كلمة " الحكم ناوينا " هذا اتهام خطير
عبدالعزيز الغيامه : كلمة " الحكم ناوينا " هذا اتهام خطير
Time منذ 22 دقيقة Views 202
رد دعوى لجين الهذلول لعدم ثبوت تعرضها للتعذيب
رد دعوى لجين الهذلول لعدم ثبوت تعرضها للتعذيب
Time منذ 27 دقيقة Views 1554
تونس تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل
تونس تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل
Time منذ 53 دقيقة Views 1687
هتك عرض طفل على يد مراهق
هتك عرض طفل على يد مراهق
Time منذ 53 دقيقة Views 472
صورة لافتة للأنظار لـ تركي آل الشيخ مع حلاق ويعلق:" رائد فضاء " 
صورة لافتة للأنظار لـ تركي آل الشيخ مع حلاق ويعلق:" رائد فضاء " 
Time منذ ساعة Views 2127
الصحة توضح مدى إمكانية أخذ المتعافين من فيروس كورونا اللقاح
الصحة توضح مدى إمكانية أخذ المتعافين من فيروس كورونا اللقاح
Time منذ ساعة Views 1748
شاهد.. صورة نادرة تجسد أول زيارة للملك سعود إلى باريس قبل 85 عامًا 
شاهد.. صورة نادرة تجسد أول زيارة للملك سعود إلى باريس قبل 85 عامًا 
Time منذ ساعة Views 1538