صورة لافتة للأنظار لـ تركي آل الشيخ مع حلاق ويعلق:" رائد فضاء " 

الرياض (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، صورة له مع حلاق يطبق الاحترازات الصحية والوقائية الكاملة.
وبدا في الصورة " آل الشيخ " يجلس على كرسي وينظر للحلاق، الذي يرتدي الكمامة والقفاز وغيرها من أدوات الوقاية.
وعلق " آل الشيخ " على الصورة، قائلا:" بكامل الاحترازات الصحية، مو حلاق، رائد فضاء "، حيث حظيت الصورة بتفاعل لافت من قبل متابعيه.
وكان " آل الشيخ "، نصح متابعيه باستخدام نوعين من الفيتامينات وذلك بعد تجربته المفيدة معهما، كما نشر صورة للفيتامينات، معلقا عليها:" نوع فيتامينات رائع فرق معي كثير، أنصحكم فيه، وهذا مهم وفرق معي زي الأول ".