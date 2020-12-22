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شاهد.. صورة نادرة تجسد أول زيارة للملك سعود إلى باريس قبل 85 عامًا 

Time منذ ساعة
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شاهد.. صورة نادرة تجسد أول زيارة للملك سعود إلى باريس قبل 85 عامًا 

مكة المكرمة (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة أول زيارة للملك سعود بن عبدالعزيز-طيب الله ثراه- إلى باريس قبل 85 عامًا.

وتعود الصورة لعام 1935م، حيث وصل الملك سعود-رحمه الله- إلى باريس قادمًا من بريطانيا، وبصحبته الشيخ فؤاد حمزة-رحمه الله-

وكانت انتشرت صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله-  وهو جالسًا وحوله عدد من الأمراء قبل 87 عامًا.

وبحسب الصورة التاريخية فإن الأمراء هم: ناصر بن عبدالعزيز، فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، أحمد بن عبدالرحمن، محمد بن عبدالعزيز، والملك فيصل بن عبدالعزيز.

وتعود الصورة النادرة للملك سعود- طيب الله ثراه- لعام 1933م أثناء مبايعته لولاية العهد في مكة المكرمة.

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أحدث التعليقات

احمد
الاساله كانه اسالة ولد مراهق توه عرف الكوره
احمد
الاساله كانه اسالة ولد مراهق توه عرف الكوره
ريح المسك
إعلامي فاشل ومثير للتعصب لكن الأسطورة الكبير بفنه وأخلاقه اخرسه وش جاب لجاب مثله مثل الفاشل سامي السنتورة
جاسم
والله لو بنغالي خلوه اما مواطن ماله حق يبيع ولا يترزق الله ويعيل اهله ويقولك سعوده ما تجراء المواطن للوقف في الشارع والبيع الا لحاجه اجبرته لكسر حاجز البيع في الشارع
نادر
صح،،،، نظام صريح في ناس همج تخرب على ناس

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