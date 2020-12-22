شاهد.. صورة نادرة تجسد أول زيارة للملك سعود إلى باريس قبل 85 عامًا 

مكة المكرمة (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة أول زيارة للملك سعود بن عبدالعزيز-طيب الله ثراه- إلى باريس قبل 85 عامًا.
وتعود الصورة لعام 1935م، حيث وصل الملك سعود-رحمه الله- إلى باريس قادمًا من بريطانيا، وبصحبته الشيخ فؤاد حمزة-رحمه الله-
وكانت انتشرت صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- وهو جالسًا وحوله عدد من الأمراء قبل 87 عامًا.
وبحسب الصورة التاريخية فإن الأمراء هم: ناصر بن عبدالعزيز، فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، أحمد بن عبدالرحمن، محمد بن عبدالعزيز، والملك فيصل بن عبدالعزيز.
وتعود الصورة النادرة للملك سعود- طيب الله ثراه- لعام 1933م أثناء مبايعته لولاية العهد في مكة المكرمة.