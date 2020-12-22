حمد آل منصور يعتذر عما بدر منه تجاه مدرب الاتحاد وزملائه

نواف السالم (صدى):
اعتذر لاعب نادي الاتحاد، حمد آل منصور، عما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام الرائد، بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.
وقال " آل منصور ":" أتقدم باعتذاري لمدربي، فابيو كاريلي ولإدارة النادي والجهاز الإداري وزملائي اللاعبين والجماهير الاتحادية على التصرف الذي بدر مني لحظة تبديلي ".
وأضاف لاعب الاتحاد:" أتمنى من المدرب والجميع قبول اعتذاري عن هذا التصرف الذي صدر مني في وقت كنت أرغب فيه المساهمة مع زملائي في إسعاد جماهير النادي ".
وكان " آل منصور "، تجاهل سلام كاريلي، له عندما مد له يده، عند استبداله من أرضية الملعب، في الدقيقة 63 من عمر المباراة أمام الرائد، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.