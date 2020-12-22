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حمد آل منصور يعتذر عما بدر منه تجاه مدرب الاتحاد وزملائه

Time منذ ساعة
Views 1672
حمد آل منصور يعتذر عما بدر منه تجاه مدرب الاتحاد وزملائه

نواف السالم (صدى):
اعتذر لاعب نادي الاتحاد، حمد آل منصور، عما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام الرائد، بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وقال " آل منصور ":" أتقدم باعتذاري لمدربي، فابيو كاريلي ولإدارة النادي والجهاز الإداري وزملائي اللاعبين والجماهير الاتحادية على التصرف الذي بدر مني لحظة تبديلي ".

وأضاف لاعب الاتحاد:" أتمنى من المدرب والجميع قبول اعتذاري عن هذا التصرف الذي صدر مني في وقت كنت أرغب فيه المساهمة مع زملائي في إسعاد جماهير النادي ".

وكان " آل منصور "، تجاهل سلام كاريلي، له عندما مد له يده، عند استبداله من أرضية الملعب، في الدقيقة 63 من عمر المباراة أمام الرائد، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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أحدث التعليقات

احمد
الاساله كانه اسالة ولد مراهق توه عرف الكوره
احمد
الاساله كانه اسالة ولد مراهق توه عرف الكوره
ريح المسك
إعلامي فاشل ومثير للتعصب لكن الأسطورة الكبير بفنه وأخلاقه اخرسه وش جاب لجاب مثله مثل الفاشل سامي السنتورة
جاسم
والله لو بنغالي خلوه اما مواطن ماله حق يبيع ولا يترزق الله ويعيل اهله ويقولك سعوده ما تجراء المواطن للوقف في الشارع والبيع الا لحاجه اجبرته لكسر حاجز البيع في الشارع
نادر
صح،،،، نظام صريح في ناس همج تخرب على ناس

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