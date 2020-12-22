سبب طي قيد بعض خطباء الجمعة في عدد من المناطق " فيديو " 

الرياض (صدى):
تحدث وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن تفاصيل طي قيد بعض خطباء الجمعة في عدد من المناطق بالمملكة.
وقال " آل الشيخ "، خلال حواره عبر قناة " العربية "، إن طي قيد بعض الخطباء لا يعني انتماءهم لجماعة الإخوان أو التشبع بأفكارها، لكن القرار يأتي لعدم تنفيذهم توجيهات الوزارة أو التباطؤ في نشر بيان هيئة كبار العلماء حول خطر فئة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببيوت الله والخطباء الذين تتوفر فيهم الشروط، مبينا أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الطلبات لشغل هذه المواقع من خريجي الكليات الشرعية وحاملي الماجستير في العلوم الشرعية.
وأوضح أن الخطبة تتخذ مسارين، وهما ترك الحرية في اختيار الموضوع الخاص بالخطبة للخطباء، فيما يشمل المسار الثاني إعطاء نماذج وموضوعات لهم من أجل مساعدتهم في إنشاء خطبة أو اتباع النموذج المرسل إليهم، لافتا إلى أن الأصل هو ترك حرية الموضوع للخطيب، إلا في حالات التوجيهات والتعليمات التي تصدرها الوزارة في حالات محددة.