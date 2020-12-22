بالفيديو.. لاعب الأهلي: "المباراة كانت صعبة ولكن تعاملنا معها"

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الأهلي، نوح الموسى، على فوز فريقه على الفتح، بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الموسى " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" المباراة كانت صعبة، لكن عرفنا كيف أن نتعامل معها ".
وأضاف لاعب الأهلي:" لا يوجد لاعب ينزل للملعب ولا يريد الفوز "، مبينا:" لعبنا على المرتدات ووفقنا "، منوها:" الكرة فوز وخسارة ".
وكان الدولي السوري عمر السومة سجل الهدف الوحيد في اللقاء للأهلي من ضربة رأسية رائعة، عند الدقيقة 53، حيث أن هدف السومة جعله الهداف التاريخي لمسابقة دوري المحترفين برصيد 127 هدف، متفوقا على ناصر الشمراني الذي يملك في جعبته 126 هدفا.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ويلاقي الرائد الأحد 27 ديسمبر، بينما توقف الفتح عند 10 نقاط، ويواجه الفيصلي في اليوم ذاته.