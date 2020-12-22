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بالفيديو.. لاعب الأهلي: "المباراة كانت صعبة ولكن تعاملنا معها"

Time منذ 18 دقيقة
Views 1346
بالفيديو.. لاعب الأهلي: "المباراة كانت صعبة ولكن تعاملنا معها"

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الأهلي، نوح الموسى، على فوز فريقه على الفتح، بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " الموسى " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" المباراة كانت صعبة، لكن عرفنا كيف أن نتعامل معها ".

وأضاف لاعب الأهلي:" لا يوجد لاعب ينزل للملعب ولا يريد الفوز "، مبينا:" لعبنا على المرتدات ووفقنا "، منوها:" الكرة فوز وخسارة ".

وكان الدولي السوري عمر السومة سجل الهدف الوحيد في اللقاء للأهلي من ضربة رأسية رائعة، عند الدقيقة 53، حيث أن هدف السومة جعله الهداف التاريخي لمسابقة دوري المحترفين برصيد 127 هدف، متفوقا على ناصر الشمراني الذي يملك في جعبته 126 هدفا.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ويلاقي الرائد الأحد 27 ديسمبر، بينما توقف الفتح عند 10 نقاط، ويواجه الفيصلي في اليوم ذاته.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
السببان لو اطلع عليهما وزير الصحه فلن يتردد بأن يصرح بنفسه بالجمله السابقه... فهما سببان جوهريان ويهمان كل مواطن ومقيم ...ولن اتكلم عنهما الا اذا وجدت من يستمع..؟
almovi
ياحمدالله وش سويت بالذرقان منغص عليهم عيشتهم يحلمون بك ليل ونهار ادعس
🚴‍♀️
هذي لو شافت ابو سيكل بوند عبد ربه..قالت فك الوزره.. 😂😂😂😂😂..
أبو وليد
هل النصر يا أحمد ضاغطك للدرجه هذي هل أنت تشجع كورة القدم أَو تفهمها هل تعلم أن أغلب اللاعبين أخوان ويجتمعون غالبا مع بعضهم البعض حتى مع العائلات وهذي معلومة أكيدة ليه الحقد للدرجة هذي ما عرفت هلالي راكد إلا قليل منهم بلاوي ان شألله على نادي نونو وشلة النمرود كلام مراهقين أو ربما التعبير نفسه أكبر منك فمابالك بنادي النصر العالمي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كذا على المفضوح .......!!؟؟؟

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