"ابن حثلين" يهدي نجم الهلال ناقتين بعد دخوله عالم الإبل

طلال الغامدي (صدى):
أهدى الشيخ فهد بن حثلين المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، نجم الهلال سالم الدوسري ناقتين، وذلك بعد دخول اللاعب إلى عالم الإبل.
وقال "ابن حثلين" :"بعد دخول اللاعب الدولي ونجم فريق الهلال سالم الدوسري إلى عالم الإبل بحسب إعلانه في مجلس الصياهد وإبرامه صفقة اليوم على 4 متون في لون الوضح أرحب بكابتن منتخبن و أقدم له هدية ناقتين لقحات على فحول المنقية".
وكان لاعب فريق الهلال، سالم الدوسري، قد زار اليوم الثلاثاء النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي ينتهي بنهاية شهر ديسمبر الجاري.
وأكد الدوسري، أنه سيُشارك في المهرجان ويمتلك "منقية"، والتقط الحضور بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عدة صورة لسالم الدوري على هامش زيارته بالإضافة إلى صور له مع الإبل.