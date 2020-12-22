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"ابن حثلين" يهدي نجم الهلال ناقتين بعد دخوله عالم الإبل

Time منذ 34 دقيقة
Views 2109
"ابن حثلين" يهدي نجم الهلال ناقتين بعد دخوله عالم الإبل

طلال الغامدي (صدى):
أهدى الشيخ فهد بن حثلين المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، نجم الهلال سالم الدوسري ناقتين، وذلك بعد دخول اللاعب إلى عالم الإبل.

وقال "ابن حثلين" :"‏بعد دخول اللاعب الدولي ونجم فريق الهلال سالم الدوسري ‎إلى عالم الإبل بحسب إعلانه في ‎مجلس الصياهد وإبرامه صفقة اليوم على 4 متون في لون الوضح أرحب بكابتن منتخبن و أقدم له هدية ناقتين لقحات على فحول المنقية".

وكان لاعب فريق الهلال، سالم الدوسري، قد زار اليوم الثلاثاء النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي ينتهي بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأكد الدوسري، أنه سيُشارك في المهرجان ويمتلك "منقية"، والتقط الحضور بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عدة صورة لسالم الدوري على هامش زيارته بالإضافة إلى صور له مع الإبل.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
السببان لو اطلع عليهما وزير الصحه فلن يتردد بأن يصرح بنفسه بالجمله السابقه... فهما سببان جوهريان ويهمان كل مواطن ومقيم ...ولن اتكلم عنهما الا اذا وجدت من يستمع..؟
almovi
ياحمدالله وش سويت بالذرقان منغص عليهم عيشتهم يحلمون بك ليل ونهار ادعس
🚴‍♀️
هذي لو شافت ابو سيكل بوند عبد ربه..قالت فك الوزره.. 😂😂😂😂😂..
أبو وليد
هل النصر يا أحمد ضاغطك للدرجه هذي هل أنت تشجع كورة القدم أَو تفهمها هل تعلم أن أغلب اللاعبين أخوان ويجتمعون غالبا مع بعضهم البعض حتى مع العائلات وهذي معلومة أكيدة ليه الحقد للدرجة هذي ما عرفت هلالي راكد إلا قليل منهم بلاوي ان شألله على نادي نونو وشلة النمرود كلام مراهقين أو ربما التعبير نفسه أكبر منك فمابالك بنادي النصر العالمي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كذا على المفضوح .......!!؟؟؟

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