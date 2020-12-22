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تحذير من المرور لقائدي المركبات بشأن الوقوف الخاطئ 

Time منذ 43 دقيقة
Views 1568
تحذير من المرور لقائدي المركبات بشأن الوقوف الخاطئ 

الرياض (صدى):
حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من الوقوف الخاطئ، لأنه يتسبب بعرقلة حركة السير.

وأضافت إدارة المرور:" الوقوف الخاطئ يعتبر تعدي على حقوق سالكي الطريق "، مشددة:" يجب المحافظة على خلو الأرصفة من أي عوائق تعيق سير المشاة بها ".

وكانت إدارة المرور، دعت قائدي السيارات لتجنب الوقوف الخاطئ مهما كان الوقت الذي سيتوقفون به قصيرًا، مبينة أن الوقوف الخاطئ يتسبب في تعطيل الآخرين، ويعرقل حركة السير، كما أنه غير آمن للمركبة، ويعد مخالفاً للأنظمة المرورية.

وجدير بالذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 150 ريالا، في حال وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه، وغرامة من 300 إلى 500 ريال عند التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
السببان لو اطلع عليهما وزير الصحه فلن يتردد بأن يصرح بنفسه بالجمله السابقه... فهما سببان جوهريان ويهمان كل مواطن ومقيم ...ولن اتكلم عنهما الا اذا وجدت من يستمع..؟
almovi
ياحمدالله وش سويت بالذرقان منغص عليهم عيشتهم يحلمون بك ليل ونهار ادعس
🚴‍♀️
هذي لو شافت ابو سيكل بوند عبد ربه..قالت فك الوزره.. 😂😂😂😂😂..
أبو وليد
هل النصر يا أحمد ضاغطك للدرجه هذي هل أنت تشجع كورة القدم أَو تفهمها هل تعلم أن أغلب اللاعبين أخوان ويجتمعون غالبا مع بعضهم البعض حتى مع العائلات وهذي معلومة أكيدة ليه الحقد للدرجة هذي ما عرفت هلالي راكد إلا قليل منهم بلاوي ان شألله على نادي نونو وشلة النمرود كلام مراهقين أو ربما التعبير نفسه أكبر منك فمابالك بنادي النصر العالمي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كذا على المفضوح .......!!؟؟؟

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