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مُطالبات بحل مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي إلى أحد الطرق بالمملكة 

Time منذ 59 دقيقة
Views 1615
مُطالبات بحل مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي إلى أحد الطرق بالمملكة 

نايف السالم (صدى):
أظهرت صور متداولة، تسرب مياه الصرف الصحي من داخل شركة الغاز إلى الشارع، الأمر الذي أزعج سالكي الطريق وجعلهم يطالبون الجهات المختصة لحل هذه المشكلة الخطيرة.

وبحسب الصور المتداولة فإن مياه الصرف الصحي أدت إلى تهالك الأسفلت وظهور الحفر والتشققات به.

وعبر مواطنين عن غضبهم واستيائهم من حدوث هذه المشكلة التي أدت إلى معاناتهم أثناء عبور هذا الطريق، حيث قال أحد المواطنين:" خطر بسبب استخدام الطريق من التريلات بالإضافة إلى كثرة الحفر طول أيام السنه بسبب تسرب المياه ".

ورأى مواطن آخر:" هذا طريق رئيسي يربط العزيزية والشفا بطريق الخرج، وللأسف أعدم سياراتنا وصرنا نأخذ طرق ثانية "، موضحا:" أسباب تدهوره عدم الصيانة وكثرة تردد التريلات عليه ".

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
السببان لو اطلع عليهما وزير الصحه فلن يتردد بأن يصرح بنفسه بالجمله السابقه... فهما سببان جوهريان ويهمان كل مواطن ومقيم ...ولن اتكلم عنهما الا اذا وجدت من يستمع..؟
almovi
ياحمدالله وش سويت بالذرقان منغص عليهم عيشتهم يحلمون بك ليل ونهار ادعس
🚴‍♀️
هذي لو شافت ابو سيكل بوند عبد ربه..قالت فك الوزره.. 😂😂😂😂😂..
أبو وليد
هل النصر يا أحمد ضاغطك للدرجه هذي هل أنت تشجع كورة القدم أَو تفهمها هل تعلم أن أغلب اللاعبين أخوان ويجتمعون غالبا مع بعضهم البعض حتى مع العائلات وهذي معلومة أكيدة ليه الحقد للدرجة هذي ما عرفت هلالي راكد إلا قليل منهم بلاوي ان شألله على نادي نونو وشلة النمرود كلام مراهقين أو ربما التعبير نفسه أكبر منك فمابالك بنادي النصر العالمي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كذا على المفضوح .......!!؟؟؟

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